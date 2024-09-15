Астронавты Polaris Dawn успешно вернулись после исторической миссии и уникального достижения

Миссия SpaceX Polaris Dawn, в рамках которой состоялся первый в истории частный выход в открытый космос, успешно завершилась приводнением в Мексиканском заливе сегодня утром.

Экипаж во главе с предпринимателем-миллиардером Джаредом Айзекманом вернулся на Землю в 3:36 утра по восточному времени (10:36 по Киеву) 15 сентября, сообщает Техно 24.

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Polaris Dawn, мы завершили миссию. Спасибо всем, кто помог нам осуществить эту миссию,

– сказал Айзекман после того, как экипаж благополучно приводнился.

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Полет Polaris Dawn, профинансированный и организованный Айзекманом, стал значительным частным космическим полетом. Ранее Айзекман командовал миссией SpaceX Inspiration4 в 2021 году, которая стала первым полностью частным экипажным полетом на околоземную орбиту.

, запуск Polaris Dawn сначала был запланирован на 2022 год, но из-за сложности миссии возникли задержки.

Экипаж Polaris Down после возвращения: смотрите видео

Почему миссия стала исторической?

Основной вызов миссии был связан с выходом в открытый космос, что требовало от SpaceX разработать и испытать собственный скафандр для внекорабельной активности (EVA). Кроме того, были внесены изменения в капсулу Crew Dragon, Resilience – установили новый специальный люк, который получил название Skywalker

Еще одним достижением стало то, что экипаж поднялся на орбиту высотой 1700 километров – это самая высокая орбита на которую поднимались люди со времен миссии Apollo.

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Успешное завершение миссии Polaris Down стало еще одной вехой в расширении границ частных космических исследований. Впереди еще две миссии программы Polaris, которые финансирует Айзекман, однако деталей о них пока нет.