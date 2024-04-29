Именно поэтому специалисты компании ESET, словацкого разработчика программного обеспечения по кибербезопасности, подготовили пошаговые рекомендации по очистке компьютера и смартфона от ненужных файлов и программ, чтобы увеличить производительность гаджетов. Подробнее о них – далее в материале.

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Шаг 1: избавиться от ненужных программ

Прежде всего, следует пересмотреть все установленные программы и спросить себя, когда в последний раз использовали каждую из них и нужна ли она вам до сих пор. Приложения, которые не используются, например, некоторые предустановленные программы еще при покупке, занимают ненужное пространство, поэтому их лучше просто удалить с компьютера.

Такой же совет касается не только очистки ПК или ноутбука, но и мобильных устройств. Стоит удалить все ненужные программы и остановить работу приложений в фоновом режиме, которыми вы пользуетесь лишь изредка.

Шаг 2: просмотреть программы, которые запускаются автоматически

Часть программного обеспечения автоматически запускается сразу после запуска ноутбука. Однако не для всех программ, например, Spotify, Skype или iTunes, есть такая потребность. Поэтому следует убедиться, что такие приложения не работают в фоновом режиме и не влияют на процесс запуска и общую производительность системы.

Чтобы просмотреть список этих программ в Windows, треб нажать кнопку Windows и найти "Автозагрузка" в разделе "Приложения".

Шаг 3: проверить устройство на наличие вирусов

Также медленную работу устройства может вызвать инфицирование устройства вредоносным программным обеспечением, которое шпионит за активностью пользователя или выполняет другие опасные действия. Поэтому проверить наличие на ноутбуке или смартфоне вирусов и шпионских вредоносных программ можно с помощью антивируса.

Для этого нужно установить ESET для Интернет-защиты ноутбука или мобильного устройства. Можно воспользоваться специальной возможностью и использовать программу 30 дней бесплатно или сразу приобрести подписку ESET HOME Security Premium, которая позволяет защитить как компьютеры, так и мобильные устройства.



Премиум-защита для гаджетов / Фото ESET

Шаг 4: проверить почтовый ящик

Некоторые программы для обмена электронной почтой, например, Microsoft Outlook, могут хранить письма или их вложения еще и локально на устройстве. Кроме этого, часто поставщики бесплатных услуг электронной почты предлагают только ограниченное количество места для хранения в Интернете. Поэтому регулярная очистка почтового ящика тоже необходима.

Во время проверки поможет фильтрация электронных писем в обратном порядке по времени, то есть самые древние первыми. Также можно воспользоваться поиском электронных писем с различными атрибутами, например, с вложением большого размера.

Шаг 5: удалить ненужные файлы из загрузок

Обычно все загруженные файлы из Интернета хранятся в одной или нескольких папках. Необходимо открыть их и проверить, нужны ли вам все файлы, к примеру, инсталляторы программного обеспечения или билеты на прошлые события.

Для очистки компьютера или мобильного устройства надо удалить лишние файлы и обязательно очистить содержимое корзины компьютера. Это освободит много места на жестком диске почти без усилий.

Шаг 6: просмотреть изображения и видео

Часто на ноутбуке, телефоне или планшете хранится множество фотографий и видео. А в некоторых случаях даже старые фото с мобильных устройств. Возможно, не каждое изображение или видео нужно хранить всегда.

Следует подумать о том, чтобы удалить случайные ненужные фотографии и снимки низкого качества или переместить их на внешний жесткий диск, облачное хранилище или даже USB-накопитель.

Шаг 7: установить актуальные версии программ

После просмотра установленных программ и их запуска при загрузке лучше проверить, установлены ли у вас последние версии операционной системы и программ. Не стоит медлить с установкой доступных обновлений.

Устаревшие версии могут содержать проблемы безопасности, которые используют киберпреступники. Именно поэтому обновления предназначены для того, чтобы исправить эти недостатки и предотвратить попытки хакеров использовать их.

Регулярная очистка и проверка устройств на наличие вредоносного программного обеспечения поможет поддерживать их высокую производительность и надлежащую работу.

Однако, если нужна помощь квалифицированных специалистов, некоторые производители антивирусного программного обеспечения предлагают услуги по поиску неполадок в работе операционной системы, детального анализа устройства на наличие вирусов и удаления найденных угроз, а также проверки производительности и оптимизации работы устройства.