Саме тому спеціалісти компанії ESET, словацького розробника програмного забезпечення з кібербезпеки, підготували покрокові рекомендації з очищення комп’ютера та смартфона від непотрібних файлів та програм, щоб збільшити продуктивність гаджетів. Детальніше про них – далі у матеріалі.

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Крок 1: позбутися від непотрібних програм

Перш за все, слід переглянути всі встановлені програми та запитати себе, коли востаннє використовували кожну з них і чи потрібна вона вам досі. Додатки, які не використовуються, наприклад, деякі попередньо встановлені програми ще при покупці, займають непотрібний простір, тому їх краще просто видалити з комп’ютера.

Така ж порада стосується не лише очищення ПК чи ноутбука, а й мобільних пристроїв. Варто видалити всі непотрібні програми й зупинити роботу додатків у фоновому режимі, якими ви користуєтеся лише зрідка.

Крок 2: переглянути програми, які запускаються автоматично

Частина програмного забезпечення автоматично запускається одразу після запуску ноутбука. Однак не для всіх програм, наприклад, Spotify, Skype або iTunes, є така потреба. Тому слід переконатися, що такі додатки не працюють у фоновому режимі та не впливають на процес запуску та загальну продуктивність системи.

Щоб переглянути список цих програм у Windows, треб натиснути кнопку Windows і знайти "Автозавантаження" в розділі "Додатки".

Крок 3: перевірити пристрій на наявність вірусів

Також повільну роботу пристрою може спричинити інфікування пристрою шкідливим програмним забезпеченням, яке шпигує за активністю користувача або виконує інші небезпечні дії. Тож перевірити наявність на ноутбуці чи смартфоні вірусів та шпигунських шкідливих програм можна за допомогою антивірусу.

Для цього потрібно встановити ESET для Інтернет-захисту ноутбука або мобільного пристрою. Можна скористатися спеціальною можливістю і використовувати програму 30 днів безкоштовно або одразу придбати передплату ESET HOME Security Premium, яка дозволяє захистити як комп’ютери, так і мобільні пристрої.



Преміум-захист для ґаджетів / Фото ESET

Крок 4: перевірити поштову скриньку

Деякі програми для обміну електронною поштою, наприклад, Microsoft Outlook, можуть зберігати листи або їх вкладення ще й локально на пристрої. Крім цього, часто постачальники безкоштовних послуг електронної пошти пропонують лише обмежену кількість місця для зберігання в Інтернеті. Тож регулярне очищення поштової скриньки теж необхідне.

Під час перевірки допоможе фільтрація електронних листів у зворотному порядку за часом, тобто найдавніші першими. Також можна скористатися пошуком електронних листів з різними атрибутами, наприклад, з вкладенням великого розміру.

Крок 5: видалити непотрібні файли із завантажень

Зазвичай всі завантажені файли з Інтернету зберігаються в одній або декількох папках. Необхідно відкрити їх та перевірити, чи вам потрібні усі файли, до прикладу, інсталятори програмного забезпечення або квитки на минулі події.

Для очищення комп’ютера або мобільного пристрою треба видалити зайві файли та обов’язково очистити вміст кошика комп’ютера. Це звільнить багато місця на жорсткому диску майже без зусиль.

Крок 6: переглянути зображення та відео

Часто на ноутбуці, телефоні чи планшеті зберігається безліч фотографій і відео. А у деяких випадках навіть старі фото з мобільних пристроїв. Можливо, не кожне зображення чи відео потрібно зберігати завжди.

Слід подумати про те, щоб видалити випадкові непотрібні фотографії й знімки низької якості або перемістити їх на зовнішній жорсткий диск, хмарне сховище або навіть USB-накопичувач.

Крок 7: встановити актуальні версії програм

Після перегляду встановлених програм та їх запуску під час завантаження краще перевірити, чи у вас встановлені останні версії операційної системи та програм. Не варто зволікати з інсталяцією доступних оновлень.

Застарілі версії можуть містити проблеми безпеки, які використовують кіберзлочинці. Саме тому оновлення призначені для того, щоб виправити ці недоліки та запобігти спробам хакерів використати їх.

Регулярна очистка та перевірка пристроїв на наявність шкідливого програмного забезпечення допоможе підтримувати їх високу продуктивність та належну роботу.

Однак, якщо потрібна допомога кваліфікованих спеціалістів, деякі виробники антивірусного програмного забезпечення пропонують послуги з пошуку неполадок у роботі операційної системи, детального аналізу пристрою на наявність вірусів і видалення знайдених загроз, а також перевірки продуктивності та оптимізації роботи пристрою.