На рынке смартфонов новый лидер: кто опередил Apple

На рынке смартфонов изменились позиции лидеров. Samsung Electronics вернула себе место ведущего поставщика опередив Apple по итогам первого квартала этого года. Такую замену ранее предсказывали корейские аналитики, а теперь ее подтвердила статистика IDC, которая появилась в середине апреля.

Согласно данным IDC, мировой рынок смартфонов вырос на 8,4% в годовом исчислении, при этом в первом квартале было отгружено 289,4 миллиона смартфонов. Это уже третий квартал подряд, что свидетельствует об устойчивом восстановлении сегмента.

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Лидеры рынка смартфонов

Samsung обеспечил себе первое место с долей рынка 20,8% и 60,1 миллионами отгруженных смартфонов, несмотря на незначительное снижение поставок на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем Apple столкнулась с более значительным падением поставок на 9,6% до 50,1 миллиона смартфонов, что привело к уменьшению ее рыночной доли с 20,7% до 17,3%.

Xiaomi заняла третью позицию с 14,1% доли рынка, продемонстрировав значительный рост поставок на 33,8% до 40,8 млн смартфонов.

Остальной список

Китайский производитель Transsion обеспечил себе четвертое место с 28,5 миллионами отгруженных смартфонов и долей рынка 9,9%, продемонстрировав впечатляющий рост поставок на 84,9% по сравнению с предыдущим годом.

Компания OPPO, занявшая пятую позицию, сократила поставки смартфонов на 8,5% до 25,2 млн единиц, а ее доля на рынке составила 8,7%.

Производители, не вошедшие в первую пятерку, совокупно занимают 29,3% рынка смартфонов, а их поставки в первом квартале выросли на 7,2% в годовом исчислении.

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Кроме того, аналитики IDC отметили тенденцию к росту средней цены продажи смартфонов, что обусловлено предпочтением потребителей к устройствам с более высокими техническими характеристиками, которые остаются актуальными в течение более длительного периода.

Аналитики IDC ожидают, что Samsung и Apple продолжат доминировать на рынке смартфонов в ближайшем будущем, хотя рейтинги следующих позиций могут измениться.