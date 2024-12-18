Как заброшенные марсоходы на Красной планете продолжают служить науке

Даже после завершения миссии и в сломанном или заброшенном состоянии марсоходы и спусковые аппараты, созданные на Земле, продолжают способствовать научным открытиям. Их следы, открытые поверхности и солнечные панели собирают пыль, предоставляя важные данные о ветровых потоках и движении марсианского песка. Эта информация является жизненно важной для разработки будущих марсианских миссий и человеческих поселений.

Присланный с Земли транспорт на Марсе продолжает вносить свой вклад в науку даже после того, как прекращает работу. Все они служат инструментами для отслеживания потока и интенсивности марсианской пыли, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Почему это полезно

Эта информация имеет решающее значение для будущих миссий на Марс. Пыль является одной из самых больших проблем для поддержания функциональности оборудования и обеспечения стабильности систем жизнеобеспечения в потенциальных человеческих колониях.

Анализируя, как пыль накапливается на оборудовании и перемещается на поверхности, ученые могут лучше подготовиться к этим опасностям.

Марсианский разведывательный орбитальный аппарат NASA (MRO) играет центральную роль в этом исследовании. Его камера High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) делает снимки мест посадки и неактивного оборудования на поверхности планеты.

Эти изображения выявляют закономерности движения песка вокруг объектов, предлагая представление о скорости и направлении ветра, а также более широкий пылевой цикл на Марсе.



MRO / Иллюстративное изображение NASA

Ярким примером этого явления является посадочный модуль InSight, который прекратил свою работу в декабре 2022 года, когда его солнечные панели не смогли генерировать достаточное количество энергии из-за накопленной пыли. Пока он еще работал, NASA отслеживало, сколько пыли накопилось на его панелях, контролируя выход энергии.

Даже после того, как InSight прекратил работу, место посадки космического аппарата и следы, оставленные его спусковыми двигателями, продолжают предоставлять ценные данные. Наблюдения с орбиты позволяют ученым отслеживать, как пыль со временем покрывает или открывает эти участки.



InSight / Фото NASA

Пыль играет ключевую роль в формировании ландшафта Марса. В отличие от Земли, Марс не имеет тектонических плит, которые могли бы сместить или стереть ударные кратеры, поэтому они остаются видимыми в течение миллионов лет. Со временем пыль постепенно заполняет эти кратеры, что позволяет ученым оценить частоту метеоритных ударов.

Изучая накопление пыли на Марсе, исследователи могут сделать вывод о частоте падений метеоритов на Красную планету и провести параллели для прогнозирования ударов на Земле.

Несмотря на то, что мы больше не имеем контакта с InSight, он все еще предоставляет информацию о Марсе. Отслеживая, сколько пыли накапливается и сколько сносится ветром и пылевыми дьяволами, мы получаем более глубокое понимание ветра, пылевого цикла и других геологических процессов, формирующих планету,

– объясняют ученые NASA.

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Поэтому даже после завершения миссии созданные человеком объекты на Марсе остаются важными инструментами для исследования и подготовки к будущим человеческим миссиям.