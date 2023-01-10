Илон Маск рассказал, когда наконец-то состоится первый орбитальный полет корабля Starship
SpaceX не удалось выполнить планируемый на декабрь первый орбитальный полет космического корабля следующего поколения Starship. Но гендиректор компании Илон Маск не теряет надежды сделать это в ближайшее время.
Напомним, что космический корабль Starhip разрабатывается для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Маск накануне заявил, что запуск корабля на орбиту может состояться уже в феврале-марте.
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У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте кажется весьма вероятной,
– сообщил глава SpaceX в своем твиттере.
Как пройдет запуск Starship
Запуск прототипа корабля Ship 24 (S24) будет произведен с пусковой площадки космодрома Starbase в Техасе. Он совершит один оборот вокруг Земли, а затем совершит посадку в Тихом океане возле одного из Гавайских островов Кауаи. Со своей стороны ракета-носитель совершит посадку на автономную морскую платформу в Мексиканском заливе у побережья Техаса.
Орбитальный полет Ship 24 неоднократно откладывался в основном из-за проблем с получением лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. В частности, на экологическую экспертизу ушло несколько месяцев, в результате чего управление разрешило выполнение миссии, но потребовало от SpaceX внести целый ряд изменений на стартовой площадке.
Транспортная система Starship на площадке / Фото SpaceX
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Конструкция системы Starship
Космическая транспортная система многократного использования SpaceX Starship охватывает сам космический корабль Starship длиной 50 метров, а также 70-метровую сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy, которая должна будет вывести его на околоземную орбиту.