Несмотря на холодные течения Ла-Нинья, январь стал самым жарким за всю историю наблюдений

Хотя в океане уже официально началась холодная Ла-Нинья, а в США наблюдались рекордно низкие температуры, все это не помогло уравновесить среднюю температуру по планете. Согласно подсчетам ученых, январь 2025 года снова стал самым жарким за всю историю наблюдений – на 1,75 градуса по Цельсию теплее, чем до индустриальной революции.

Новые рекорды

В январе 2025 года глобальная температура воздуха на уровне земли в среднем составляла 13,23 градуса по Цельсию, по сравнению с 13,14 градуса по Цельсию в 2024 году, когда также был установлен рекорд. Это повышение не является значительным, но ученые ожидали, что в этом году температура будет прохладнее. К сожалению, их прогнозы не оправдались, а это означает, что предыдущие жаркие рекорды были вызваны не только горячими течениями Эль-Ниньо, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Copernicus, Службы изменения климата Европейского Союза.

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В январе Земля вошла в фазу Ла-Нинья, которая является холодным аналогом природного климатического цикла, называется Эль-Ниньо. Фаза Эль-Ниньо характеризуется потеплением поверхностных течений океана в тропическом регионе, что в свою очередь повышает глобальную температуру по всей планете, как это произошло в 2023 и 2024 годах. Ла-Нинья, как правило, снижает ее, когда приходит следом. Однако нынешняя Ла-Нинья наступила позже, чем ожидали ученые, прогнозируется короче и, как видим, является необычно слабой.

Высокие температуры в январе 2025 года продолжают печальную тенденцию глобального потепления. Прошлый год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений и первым полным годом, когда потепление превысило доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Мировые лидеры ранее договорились ограничить потепление ниже этого порога в Парижском соглашении 2015 года, юридически обязательном международном договоре. Но успехи, как видим, небольшие.

В январе этого года потепление было на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня.

Что происходит с погодой в мире

Погодные условия на планете отличаются, поэтому глобальное повышение средней температуры не обязательно означает, что каждый регион испытывает потепление.