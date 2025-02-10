Нові рекорди

У січні 2025 року глобальна температура повітря на рівні землі в середньому становила 13,23 градуса за Цельсієм, порівняно з 13,14 градуса за Цельсієм у 2024 році, коли також було встановлено рекорд. Це підвищення не є значним, але вчені очікували, що цього року температура буде прохолоднішою. На жаль, їхні прогнози не справдилися, а це означає, що попередні спекотні рекорди були спричинені не лише гарячими течіями Ель-Ніньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Copernicus, Служби зміни клімату Європейського Союзу.

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У січні Земля увійшла у фазу Ла-Нінья, яка є холодним аналогом природного кліматичного циклу, що називається Ель-Ніньйо. Фаза Ель-Ніньо характеризується потеплінням поверхневих течій океану в тропічному регіоні, що своєю чергою підвищує глобальну температуру по всій планеті, як це сталося у 2023 та 2024 роках. Ла-Нінья, як правило, знижує її, коли приходить слідом. Однак нинішня Ла-Нінья настала пізніше, ніж очікували вчені, прогнозується коротшою і, як бачимо, є незвично слабкою.

Високі температури в січні 2025 року продовжують сумну тенденцію глобального потепління. Минулий рік став найспекотнішим роком за всю історію спостережень і першим повним роком, коли потепління перевищило доіндустріальний рівень на 1,5 градуса. Світові лідери раніше домовилися обмежити потепління нижче цього порогу в Паризькій угоді 2015 року, юридично обов'язковому міжнародному договорі. Але успіхи, як бачимо, невеликі.

У січні цього року потепління було на 1,75 градуса вище доіндустріального рівня.

Що відбувається з погодою у світі

Погодні умови на планеті відрізняються, тому глобальне підвищення середньої температури не обов'язково означає, що кожен регіон відчуває потепління.