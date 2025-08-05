Команда исследователей из лаборатории DRAGON Токийского университета представила инновационный беспилотник. Его уникальность заключается в том, что он не просто летает, а имитирует движения птицы благодаря машущим крыльям. Больше всего поражает его способность мягко приземляться прямо на руку человека, подобно тому, как это делает обученный сокол.

Разработчики сосредоточились на создании аппарата, который бы максимально точно копировал принципы полета птиц. В отличие от большинства коммерческих беспилотников, использующих пропеллеры, эта модель оснащена подвижными крыльями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Techeblog.

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Такая конструкция позволяет дрону быть маневренным и эффективным в полете, особенно в условиях, где традиционные мультикоптеры могут быть менее пригодными.

Ключевым достижением японских инженеров стала реализация механизма приземления. Дрон способен садиться на ладонь, а это означает, что его системы управления имеют высокую точность и уровень контроля.

Как летает дрон – смотрите видео:

Эта технология открывает новые возможности для использования беспилотников в тесном взаимодействии с человеком, например, в спасательных операциях или для исследований в закрытых пространствах.