Бешеные миллиарды или ничтожная мелочь: сколько денег зарабатывает сегодня индустрия ИИ

Искусственный интеллект буквально захватил все вокруг. Он проникает в каждую сферу нашей жизни, работы и развлечений, предлагает с каждым днем все больше возможностей и обещает невероятные перспективы в будущем. Но сколько все это стоит? А главное – сколько зарабатывает?

Сколько приносит ИИ

Нынешний ажиотаж вокруг искусственного интеллекта сравнивают с золотой лихорадкой в США, когда тысячи людей бросились наперегонки искать драгоценный металл, чтобы обогатиться, но мало кому это удалось. Теперь то же самое мы видим и в искусственном интеллекте.

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Аналитики Goldman Sachs пришли к выводу, что искусственный интеллект пока не приносит серьезных денег. Они выяснили, что компании, которые надеялись получить прибыль от использования ИИ для повышения производительности — от H&R Block до Walmart – с конца 2022 года значительно отстают от общего фондового рынка. Проникновение ИИ на рынок также является удивительно неглубоким. Согласно отчету Бюро переписи населения США, на который ссылается The Economist, лишь пять процентов компаний используют ИИ, и, по прогнозам, эта цифра вырастет примерно до 6,6 процента этой осенью.

Темпы внедрения могут сдерживаться опасениями относительно так называемых галлюцинаций ИИ, когда он просто придумывает ответы, а также вопросами безопасности и конфиденциальности, поскольку эти модели, по сути, являются черными дырами для информации, которые впитывают в себя все, что только могут, в том числе и важные коммерческие тайны, если невнимательные работники их осмелятся ввести в программу.

Другими словами, существует огромное количество шума вокруг технологии, который в основном создают обычные пользователи, но пока единственные компании, которые получают реальный и заметный доход от ИИ, — это те, что продают необходимое для него оборудование, например, Nvidia с ее видеокартами и чипами.

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Очень много денег

В прошлом месяце в своем отчете о генеративном ИИ Джим Ковелло из Goldman Sachs резко высказался в адрес отрасли.

Технология ИИ чрезвычайно дорогая, и чтобы оправдать эти затраты, технология должна быть способна решать сложные задачи, на которые она не рассчитана,

– заявил Ковелло.

Действительно, ИИ очень дорого обучать, разворачивать и поддерживать, даже не считая его вредного воздействия на окружающую среду. Поэтому компании, которые используют его, хотят видеть значительные прибыли. Но пока, похоже, это не так: средства, которые удается заработать, едва позволяют покрыть расходы, да и то не всем.