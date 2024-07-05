Скільки приносить ШІ

Нинішній ажіотаж навколо штучного інтелекту порівнюють із золотою лихоманкою в США, коли тисячі людей кинулися наввипередки шукати дорогоцінний метал, щоб збагатитися, але мало кому це вдалося. Тепер те саме ми бачимо й у штучному інтелекті.

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Аналітики Goldman Sachs дійшли висновку, що штучний інтелект поки що не приносить серйозних грошей. Вони з'ясували, що компанії, які сподівалися отримати прибуток від використання ШІ для підвищення продуктивності — від H&R Block до Walmart – з кінця 2022 року значно відстають від загального фондового ринку. Проникнення ШІ на ринок також є напрочуд неглибоким. Згідно зі звітом Бюро перепису населення США, на який посилається The Economist, лише п'ять відсотків компаній використовують ШІ, і, за прогнозами, ця цифра зросте приблизно до 6,6 відсотка цієї осені.

Темпи впровадження можуть стримуватися побоюваннями щодо так званих галюцинацій ШІ, коли він просто вигадує відповіді, а також питаннями безпеки та конфіденційності, оскільки ці моделі, по суті, є чорними дірами для інформації, які вбирають у себе все, що тільки можуть, у тому числі й важливі комерційні таємниці, якщо неуважні працівники їх наважаться ввести в програму.

Іншими словами, існує величезна кількість галасу довкола технології, який здебільшого створюють звичайні користувачі, але поки що єдині компанії, які отримують реальний і помітний дохід від ШІ, — це ті, що продають необхідне для нього обладнання, наприклад, Nvidia з її відеокартами та чипами.

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Дуже багато грошей

Минулого місяця у своєму звіті про генеративний ШІ Джим Ковелло з Goldman Sachs різко висловився на адресу галузі.

Технологія ШІ надзвичайно дорога, і щоб виправдати ці витрати, технологія повинна бути здатна вирішувати складні завдання, на які вона не розрахована,

– зявив Ковелло.

Дійсно, ШІ дуже дорого навчати, розгортати й підтримувати, навіть не рахуючи його шкідливого впливу на навколишнє середовище. Тому компанії, які використовують його, хочуть бачити значні прибутки. Але поки що, схоже, це не так: кошти, які вдається заробити, заледве дозволяють покрити витрати, та й то не всім.