Результати експерименту

Це дослідження демонструє, як штучний інтелект змінює освіту в цілому і створює нові проблеми для викладачів, які намагаються зрозуміти, як навчати і оцінювати студентів у майбутньому. З'ясувалося, що професори ставили вищі оцінки відповідям, наданим штучним інтелектом, і нижчі – реальним студентам. Досвідченим екзаменаторам виявилось важко визначити згенеровані результати.

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Для дослідження вчені склали іспити з кількох курсів психології, попросивши ChatGPT від OpenAI згенерувати для них відповіді. Іспити вимагали або коротких письмових відповідей обсягом не більше 200 слів, або есе обсягом 1 500 слів.

Інші професори, які не знали про дослідження, оцінювали іспити і правильно розпізнавали відповіді, згенеровані штучним інтелектом, лише в мізерних шести відсотках випадків, тоді як в усіх інших випадках у них не виникло підозр. Що найважливіше, відповіді штучного інтелекту отримали вищі оцінки порівняно з відповідями реальних студентів.

Які наслідки

Називаючи цей експеримент "найбільшим і найнадійнішим сліпим дослідженням у своєму роді" щодо впливу ШІ на освіту, вчені стверджують, що це демонструє здатність ChatGPT пройти тест Тюрінга — метод, який дозволяє з'ясувати, чи може комп'ютер поводити себе так, що його можна переплутати з людиною.

Дослідники також пропонують змінити спосіб оцінювання студентів і задуматись над впровадженням ШІ в освіту тим чи іншим чином.