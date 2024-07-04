Результаты эксперимента

Это исследование демонстрирует, как искусственный интеллект меняет образование в целом и создает новые проблемы для преподавателей, которые пытаются понять, как обучать и оценивать студентов в будущем. Выяснилось, что профессора ставили более высокие оценки ответам, предоставленным искусственным интеллектом, и более низкие – реальным студентам. Опытным экзаменаторам оказалось трудно определить сгенерированные результаты.

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Для исследования ученые сдали экзамены по нескольким курсам психологии, попросив ChatGPT от OpenAI сгенерировать для них ответы. Экзамены требовали либо коротких письменных ответов объемом не более 200 слов, или эссе объемом 1 500 слов.

Другие профессора, которые не знали об исследовании, оценивали экзамены и правильно распознавали ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, лишь в мизерных шести процентах случаев, тогда как во всех остальных случаях у них не возникло подозрений. Что самое важное, ответы искусственного интеллекта получили более высокие оценки по сравнению с ответами реальных студентов.

Какие последствия

Называя этот эксперимент "крупнейшим и самым надежным слепым исследованием в своем роде" о влиянии ИИ на образование, ученые утверждают, что это демонстрирует способность ChatGPT пройти тест Тьюринга — метод, который позволяет выяснить, может ли компьютер вести себя так, что его можно перепутать с человеком.

Исследователи также предлагают изменить способ оценивания студентов и задуматься над внедрением ИИ в образование тем или иным образом.