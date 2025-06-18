Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 11, который создал новые проблемы

На прошлой неделе Microsoft выпустила обновление KB5060842 для Windows 11 в рамках программы Patch Tuesday, но оно вызвало проблемы, в частности с играми, использующими античит-программное обеспечение Easy Anti-Cheat. Для исправления ситуации компания выпустила экстренный патч KB5063060, однако его установка привела к новым сложностям.

Установка пакета KB5063060, который должен был исправить проблемы июньского обновления, в некоторых случаях вызывает ошибки с кодами 0x800f0922, 0x80070002, 0x80070306 и 0x800f0991 во время процесса установки, информирует 24 Канал со ссылкой на PCWorld.

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На пораженных компьютерах обновление может зависать во время загрузки, а иногда процесс останавливается на этапе установки во время перезагрузки операционной системы. Пользователи также сообщают о снижении производительности ОС и сбоях в работе игр.

Некоторые пользователи отмечают, что загрузка обновления из каталога Microsoft позволяет успешно установить пакет, но проблемы могут возникать после установки июньского обновления. Один из пользователей пожаловался, что июньское обновление нарушило работу панели задач на его компьютере.

Кроме этого, патч KB5063060 может влиять на работу Проводника (Explorer), хотя эти проблемы затрагивают лишь небольшой процент людей. Также установка обновления не решает всех вопросов с совместимостью Easy Anti-Cheat.

Много сообщений появилось и о том, что после установки KB5063060 компьютеры с Windows 11 перестали распознавать Bluetooth-устройства.

Реакция Microsoft и рекомендации пользователям

Пока Microsoft не прокомментировала проблемы, вызванные патчем KB5063060. Некоторые пользователи считают, что лучшим решением является удаление этого пакета, во избежание дальнейших сбоев в работе системы. Другие советуют дождаться официального исправления от компании, поскольку самостоятельная загрузка из каталога не гарантирует стабильности.