Встановлення пакета KB5063060, який мав виправити проблеми червневого оновлення, у деяких випадках викликає помилки з кодами 0x800f0922, 0x80070002, 0x80070306 та 0x800f0991 під час процесу інсталяції, інформує 24 Канал з посиланням на PCWorld.

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На уражених комп’ютерах оновлення може зависати під час завантаження, а іноді процес зупиняється на етапі встановлення під час перезавантаження операційної системи. Користувачі також повідомляють про зниження продуктивності ОС та збої в роботі ігор.

Деякі користувачі зазначають, що завантаження оновлення з каталогу Microsoft дозволяє успішно встановити пакет, але проблеми можуть виникати після інсталяції червневого оновлення. Один із користувачів поскаржився, що червневе оновлення порушило роботу панелі завдань на його комп’ютері.

Окрім цього, патч KB5063060 може впливати на роботу Провідника (Explorer), хоча ці проблеми зачіпають лише невеликий відсоток людей. Також встановлення оновлення не вирішує всіх питань із сумісністю Easy Anti-Cheat.

Багато повідомлень з'явилося й про те, що після інсталяції KB5063060 комп’ютери з Windows 11 перестали розпізнавати Bluetooth-пристрої.

Реакція Microsoft та рекомендації користувачам

Наразі Microsoft не прокоментувала проблеми, спричинені патчем KB5063060. Деякі користувачі вважають, що найкращим рішенням є видалення цього пакета, щоб уникнути подальших збоїв у роботі системи. Інші радять дочекатися офіційного виправлення від компанії, оскільки самостійне завантаження з каталогу не гарантує стабільності.