Porsche представил электрический велосипед Cross Performance EXC стоимостью более 15000 долларов

Недавно Porsche представил свое последнее предложение на рынке электрических велосипедов - Cross Performance EXC 2-го поколения. Этот премиальный 12-скоростной велосипед может похвастаться карбоновой рамой и имеет высокую цену, что в значительной степени связано с репутацией бренда как производителя роскошных велосипедов.

Cross Performance EXC 2nd Gen имеет много общих технических характеристик со своим предшественником, eBike Cross Performance EXC 2023. Оснащенный электродвигателем Shimano EP 801, способным вырабатывать до 85 Н-м крутящего момента, велосипед предлагает на выбор батарею емкостью 504 или 603 Вт-ч.

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Разработчики утверждают, что батарея может обеспечить запас хода до 100 км в режиме ECO и может быть заряжена с 0 до 80% примерно за 2,5 часа.

Для улучшения опыта езды на пересеченной местности велосипед оснащен амортизационной вилкой Fox 34 Float Performance с ходом 120 мм и задним амортизатором Fox Float DPS.

Среди других важных компонентов:

задний переключатель Shimano XT,

дисковые тормоза Magura MT Trail,

колеса Continental Cross King,

дисплей Shimano SC-EM800 для контроля скорости и уровня заряда батареи.

Кроме того, велосипедисты могут прикрепить свой смартфон к рулю с помощью держателя Lamicall Bike Phone Holder.



Cross Performance EXC доступен в США и Европе / Фото Porsche

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Цена и доступность

Как и предыдущие модели, Cross Performance EXC 2nd Gen доступен только для предварительного заказа на сайте Porsche Design. Каждый велосипед изготавливается на заказ и будет предложен в выбранных странах. Цена стартует от 15665 долларов в США и 14200 евро в Европе, а поставки ожидаются к середине года.