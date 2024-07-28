Zeekr начал блокировать функции в автомобилях, перепроданных за пределами Китая – у россиян проблемы

Китайский производитель электромобилей Zeekr начал отключать функции управления в автомобилях, которые были неофициально перепроданы за пределами Китая. Таким образом компания борется с импортом на "серый" рынок, однако потенциальные покупатели таких авто точно не обрадуются такой инициативе.

Стоит заметить, что Zeekr производит авто премиум-класса, а отключение функций касается всех электрокаров, произведенных после 15 июля 2024 года, сообщает 24 Канал.

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Компания отслеживает такие авто благодаря несанкционированным SIM-картам или благодаря сигналу, что они находятся за пределами определенной зоны обслуживания, предусмотренной договором купли-продажи.

Какие именно функции перестают работать?

Водители, которые столкнулись с отключением функций, получили сообщение системы автомобиля, что он находится за пределами зоны обслуживания, и совет вернуть транспортное средство в Китай. Если предупреждение проигнорировать, центральный экран и связанные с ним функции управления, такие как навигация, музыка и кондиционер, выключаются, хотя автомобиль остается пригодным для движения.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Интересно, что большое количество таких авто незаконно попадает на рынки Казахстана, а затем в Россию. В компании отметили, что хотя иностранные граждане могут легально покупать автомобили Zeekr во время пребывания в Китае, использование этих транспортных средств за пределами Китая требует специального разрешения от Zeekr.

Эта новая политика вызвала значительные потрясения на рынке, поскольку многие импортеры не знали о предстоящих ограничениях и уже получили ряд жалоб от клиентов.

Электромобили Zeekr официально доступны в четырех странах СНГ:

Азербайджане,

Беларуси,

Казахстане,

Узбекистане.

Хотя в России автомобили Zeekr официально не продаются, они имеют популярность на "сером" рынке.

В Украине авто этого бренда тоже можно было встретить ранее. Точно не известно какое количество именно новых электрокаров присутствует на территории нашей страны, однако точно можно сказать, что их владельцы столкнутся с такими же проблемами, если авто было приобретено не по официальной процедуре Zeekr.

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Сейчас, похоже, что автомобили Zeekr, произведенные после 15 июля, фактически станут нефункциональными за пределами Китая без соответствующего разрешения.