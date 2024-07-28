Zeekr начал блокировать функции в автомобилях, перепроданных за пределами Китая – у россиян проблемы
Китайский производитель электромобилей Zeekr начал отключать функции управления в автомобилях, которые были неофициально перепроданы за пределами Китая. Таким образом компания борется с импортом на "серый" рынок, однако потенциальные покупатели таких авто точно не обрадуются такой инициативе.
Стоит заметить, что Zeekr производит авто премиум-класса, а отключение функций касается всех электрокаров, произведенных после 15 июля 2024 года, сообщает 24 Канал.
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Компания отслеживает такие авто благодаря несанкционированным SIM-картам или благодаря сигналу, что они находятся за пределами определенной зоны обслуживания, предусмотренной договором купли-продажи.
Какие именно функции перестают работать?
Водители, которые столкнулись с отключением функций, получили сообщение системы автомобиля, что он находится за пределами зоны обслуживания, и совет вернуть транспортное средство в Китай. Если предупреждение проигнорировать, центральный экран и связанные с ним функции управления, такие как навигация, музыка и кондиционер, выключаются, хотя автомобиль остается пригодным для движения.Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.
Интересно, что большое количество таких авто незаконно попадает на рынки Казахстана, а затем в Россию. В компании отметили, что хотя иностранные граждане могут легально покупать автомобили Zeekr во время пребывания в Китае, использование этих транспортных средств за пределами Китая требует специального разрешения от Zeekr.
Эта новая политика вызвала значительные потрясения на рынке, поскольку многие импортеры не знали о предстоящих ограничениях и уже получили ряд жалоб от клиентов.
Электромобили Zeekr официально доступны в четырех странах СНГ:
- Азербайджане,
- Беларуси,
- Казахстане,
- Узбекистане.
Хотя в России автомобили Zeekr официально не продаются, они имеют популярность на "сером" рынке.В Украине авто этого бренда тоже можно было встретить ранее. Точно не известно какое количество именно новых электрокаров присутствует на территории нашей страны, однако точно можно сказать, что их владельцы столкнутся с такими же проблемами, если авто было приобретено не по официальной процедуре Zeekr.
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Сейчас, похоже, что автомобили Zeekr, произведенные после 15 июля, фактически станут нефункциональными за пределами Китая без соответствующего разрешения.