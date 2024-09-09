Две ожидаемые функции Apple Intelligence не покажут на презентации

До презентации Apple остается всего несколько часов, а это значит, что количество слухов и утечек информации увеличивается в несколько раз. Кроме устройств, мы ожидаем более детальную презентацию искусственного интеллекта Apple Intelligence, который принесет ряд полезных возможностей. К сожалению, среди них не будет двух функций, которые будут тестировать еще несколько месяцев.

Не ждите эти функции сразу после презентации

Марк Гурман сегодня сообщил, что генератор изображений Image Playground и генератор эмодзи Genmoji выйдут в iOS 18.2, которая ожидается не раньше, как в декабре 2024 года.

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Apple описывает Image Playground так: "Создавайте веселые, оригинальные изображения за считанные секунды с помощью функции Image Playground прямо в ваших приложениях. Создайте совершенно новое изображение на основе описания, предложенных концепций и даже человека из вашей библиотеки фотографий. Вы можете легко настроить стиль и внести изменения, чтобы он соответствовал теме сообщений, доске свободной формы или слайду в Keynote".

так: "Создавайте веселые, оригинальные изображения за считанные секунды с помощью функции Image Playground прямо в ваших приложениях. Создайте совершенно новое изображение на основе описания, предложенных концепций и даже человека из вашей библиотеки фотографий. Вы можете легко настроить стиль и внести изменения, чтобы он соответствовал теме сообщений, доске свободной формы или слайду в Keynote". Что Apple говорит о Genmoji: "Создайте совершенно новый генеративный эмодзи прямо на клавиатуре, чтобы соответствовать любому разговору. Создайте описание, чтобы просмотреть превью, и отредактируйте его до идеального. Вы даже можете выбрать кого-то из своей библиотеки фотографий и создать Genmoji, похожего на него".



Функция Genmoji / Фото Apple

Первые функции Apple Intelligence будут доступны, начиная с iOS 18.1, которая, вероятно, будет выпущена для публики в октябре. Эти функции включают новые инструменты для создания и обобщения текста, резюмирования сообщений, предложенные ответы в приложении "Сообщения", возможность записывать и расшифровывать телефонные разговоры, новый инструмент "Очистка" в приложении "Фотографии", который позволяет быстро удалять объекты с фотографий, и некоторые другие функции.

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Для работы Apple Intelligence нужен iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max с iOS 18.1 или более новой версии. Сначала функции будут доступны только на английском языке. Apple заявила, что больше языков будет доступно в течение следующего года.