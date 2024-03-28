Посмотрите на первое изображение магнитных полей черной дыры в центре Млечного Пути

После семи лет неутомимых усилий ученым удалось осуществить выдающееся достижение: получить первое изображение магнитных полей, окружающих черную дыру, расположенную в самом сердце нашей галактики.

Все начиналось как амбициозная попытка раскрыть неуловимую природу черных дыр – загадочных объектов, которые издавна пленили воображение ученых и неспециалистов. Это достижение основывается на предыдущих успехах, в частности на революционных изображениях сверхмассивной черной дыры M87* и меньшей, но не менее интригующей черной дыры в центре нашей галактики, Стрельца А* (Sgr A*).

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Как мы видим черные дыры?

огромную разницу в массе между этими космическими монстрами. В то время как M87* может похвастаться потрясающей массой в 6 миллиардов солнечных масс и расположена на расстоянии 55 миллионов световых лет от нас, Sgr A* сравнительно скромнее: ее масса составляет 2,6 миллиона солнечных масс (хотя некоторые источники указывают на 4,3 миллиона). Этот контраст приводит к выразительной динамике, что требует различных подходов к получению изображений.

Визуализация черных дыр основывается на сложной технике, которая обходит присущую этим космическим гигантам невидимость. Непосредственное наблюдение самой черной дыры недостижимо из-за ее неуловимой природы. Вместо этого ученые нацелили свои взгляды на окружающую материю, в частности, на аккреционный диск и взаимодействие электромагнитных полей, которые излучают сигналы, что можно обнаружить в радиодиапазоне.

Центральное место в этой работе занимает Телескоп горизонта событий (EHT), который использует радиоданные с множества телескопов по всему миру. Объединение данных из нескольких обсерваторий в целостный массив, подобный виртуальному радиотелескопу, охватывающий всю Землю, облегчает процесс получения изображений.

Фото Стрельца А*

В то время как изображение M87* было быстро собрано в 2019 году, сложные данные Sgr A* требовали тщательной обработки в течение пяти лет, прежде чем первое изображение было представлено общественности в 2022 году. Несмотря на огромные трудности, такие как получение четкого изображения при неблагоприятных погодных условиях, ученые успешно синтезировали изображения, которые подчеркивают удивительное сходство между этими различными космическими явлениями.



Магнитные поля Стрелец А* / Фото Event Horizon Telescope

Опираясь на этот важный шаг, исследователи углубились дальше в сферу поляризованного света, проливая свет на магнитные поля, окутывающие эти космические загадки. Поразительное сходство между поляризованными изображениями M87* и Sgr A* намекает на их глубинное сходство, несмотря на их разную природу.

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Это недавно обнаруженное сходство прокладывает путь для будущих исследований, в частности для долгожданного изучения струи Sgr A*. В то время как струя, исходящая из M87*, является предметом изучения уже более века, тайны, окружающих Sgr A*, остаются в значительной степени окутанными пеленой. Однако появление изображений в поляризованном свете дает надежду на разгадку этих загадок, знаменуя собой значительный скачок вперед в нашем понимании этих космических чудес.