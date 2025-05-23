На это указывает новое исследование, в рамках которого ученые попытались определить размеры Юпитера в древнейшие этапы существования Солнечной системы, рассказывает 24 Канал. Как оказалось, на ранних этапах своего формирования эта планета могла быть почти вдвое больше, чем сейчас.

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Как и Солнце, Юпитер образовался около 4,6 миллиарда лет назад в результате аккреции вещества из газопылевого облака. Ранее попытки смоделировать его рост сводились к приближенным расчетам с большим запасом погрешности – альтернативных ориентиров просто не существовало.

Однако двое американских астрономов – профессор Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и профессор физики из Мичиганского университета Фред С. Адамс – предложили новый подход.

Для своих расчетов они использовали орбитальные характеристики двух из ближайших спутников Юпитера – Амальтеи и Фивы. Оба имеют незначительные наклоны орбит и малые отклонения в движении, что позволило ученым вычислить объем планеты в ранний период ее существования.

Согласно их выводам, Юпитер тогда имел объем более 2000 земных, что почти вдвое превышает нынешний показатель в 1321 объем Земли.

Наша цель – понять, откуда мы пришли, а для этого нужно исследовать ранние этапы формирования планет. То, что мы установили, является важной точкой отсчета. Она позволяет точнее восстановить хронологию развития Солнечной системы,

– отметил Батыгин в пресс-релизе Калифорнийского технологического института.

Согласно исследованию, примерно через 800 миллионов лет после рождения Солнечной системы, когда в протопланетном диске начали образовываться твердые тела, Юпитер все еще был в 2–2,5 раза больше нынешних размеров. Его магнитное поле в то время было в 50 раз мощнее.

Планета фактически создавала гравитационный барьер, защищавший внутренние регионы системы от комет и астероидов, которые могли угрожать зарождению жизни на молодой Земле.

Эти результаты также могут способствовать новому пониманию теорий формирования планет, что может иметь значение для исследований экзопланет. Эти теории предполагают, что Юпитер и газовые гиганты образовались в результате того, что каменистый и ледяной материал (который сформировал ядро этих планет) быстро поглотил газ из солнечной туманности.

Это новое исследование, опубликовано в Nature Astronomy, основывается на традиционных моделях, предоставляя более точные измерения размера, скорости вращения и магнитных условий Юпитера, когда он еще находился в первоначальном состоянии.

Похоже, что Юпитер играл ключевую роль в формировании Солнечной системы, а исследование его прошлого и симуляция процессов его формирования становится ключевой для понимания тех процессов, которые сопровождали эволюцию самой Солнечной системы.

Кстати, недавно новое исследование показало, что шансы на существование микробов на Титане крайне незначительны из-за ограниченного обмена между поверхностью и глобальным океаном. Ранее ученые возлагали надежды, на возможное существование жизни на спутнике Сатурна.