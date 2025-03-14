Теперь общее количество известных спутников Сатурна составляет 274, оставляя Юпитер далеко позади с 95 спутниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение IAU.
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Как было совершено открытие
Первые предположения о наличии новых спутников возникли еще в период с 2019 по 2021 год, когда астрономы обнаружили 62 таких объекта. Однако в то время также были замечены другие малые небесные тела, которые еще не могли быть официально классифицированы.
Мы знали, что эти объекты, вероятно, являются спутниками, и что, возможно, их еще больше. Поэтому в 2023 году мы в течение трех месяцев наблюдали за теми же участками неба,
– объяснил астроном Эдвард Эштон из Академии Синика (Тайвань).
Результаты подтвердили догадки ученых: было обнаружено 128 новых спутников. По словам Эдварда Эштона, "Юпитер вряд ли сможет догнать Сатурн в этом соревновании".
Особенности новых спутников
Обнаруженные спутники не похожи на знакомую нам Луну. Они небольшие, неправильной формы – картофелевидные луны, размером всего несколько километров. Такие объекты относят к нерегулярным спутникам.
Ученые считают, что эти спутники – остатки древней группы небесных тел, которые когда-то попали в орбиту Сатурна. Дальнейшие столкновения привели к их измельчению, что и объясняет большое количество малых обломков.
Следы древнего космического столкновения
По мнению исследователей, одно из таких столкновений могло произойти около 100 миллионов лет назад – в космическом масштабе это совсем недавно. Местоположение новых спутников подтверждает эту теорию: они расположены в Норвежской группе – это спутники, которые движутся в обратном направлении к вращению Сатурна, имеют наклоненные и эллиптические орбиты и расположены за пределами колец планеты.
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Таким образом, открытие помогает не только обновить статистику спутников Сатурна, но и лучше понять историю его космического окружения и прошлые катастрофические события.