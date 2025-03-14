Тепер загальна кількість відомих супутників Сатурна становить 274, залишаючи Юпітер далеко позаду з 95 супутниками, повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення IAU.

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Як було здійснено відкриття

Перші припущення про наявність нових супутників виникли ще в період з 2019 по 2021 рік, коли астрономи виявили 62 таких об’єкти. Однак у той час також були помічені інші малі небесні тіла, які ще не могли бути офіційно класифіковані.

Ми знали, що ці об'єкти, ймовірно, є супутниками, і що, можливо, їх ще більше. Тому в 2023 році ми протягом трьох місяців спостерігали за тими ж ділянками неба,

– пояснив астроном Едвард Ештон з Академії Сініка (Тайвань).

Результати підтвердили здогадки вчених: було виявлено 128 нових супутників. За словами Едварда Ештона, "Юпітер навряд чи зможе наздогнати Сатурн у цьому змаганні".

Особливості нових супутників

Виявлені супутники не схожі на знайомий нам Місяць. Вони невеликі, неправильної форми – картоплеподібні місяці, розміром усього кілька кілометрів. Такі об’єкти відносять до нерегулярних супутників.

Вчені вважають, що ці супутники – залишки давньої групи небесних тіл, які колись потрапили в орбіту Сатурна. Подальші зіткнення призвели до їхнього подрібнення, що й пояснює велику кількість малих уламків.

А тим часом апарат компанії Firefly Aerospace – Blue Ghost, успішно висадився на Місяць і навіть надіслав історичне відео посадки. Він застосовуватиме 10 наукових інструментів NASA для вивчення місячного реголіту.

Сліди давнього космічного зіткнення

На думку дослідників, одне з таких зіткнень могло статися близько 100 мільйонів років тому – у космічному масштабі це зовсім недавно. Місце розташування нових супутників підтверджує цю теорію: вони розташовані в Норвезькій групі – це супутники, які рухаються у зворотному напрямку до обертання Сатурна, мають нахилені та еліптичні орбіти й розташовані за межами кілець планети.

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Таким чином, відкриття допомагає не лише оновити статистику супутників Сатурна, а й краще зрозуміти історію його космічного оточення та минулі катастрофічні події.