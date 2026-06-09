Три яркие планеты встретятся в нашем небе 9 июня: как их увидеть

Ночное небо готовит настоящее шоу для жителей Земли. В ближайшие дни три яркие планеты нашей системы сойдутся в эффектном танце низко над горизонтом. Это редкая возможность увидеть небесных путешественников вместе без использования специального оборудования.

Какие планеты можно будет увидеть?

Вечернее небо в июне 2026 года становится ареной для захватывающего астрономического явления – сближения Юпитера, Венеры и Меркурия. Самый яркий момент начнется 9 июня, когда Венера и Юпитер подойдут друг к другу на минимальное расстояние, пишет Star Walk.

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Зрители увидят их как две чрезвычайно яркие точки, разделены дистанцией менее 2 градусов, что позволяет обеим планетам одновременно попасть в поле зрения обычного бинокля. Несмотря на визуальную близость, в космическом пространстве эти миры будут разделять миллионы километров, а именно расстояние, что в четыре раза превышает дистанцию от Земли до Солнца.



Как на самом деле будут расположены планеты / Изображение Star Walk

Для успешного наблюдения эксперты советуют выбирать открытую местность, где западный горизонт не закрывают деревья или здания.

Венера, которая сияет с яркостью -4,0 звездной величины, появится первой сразу после захода Солнца.

Юпитер, чуть менее яркий (-1,8 звездной величины), расположится чуть ниже и левее своей "соседки".

Самым сложным объектом для поиска станет Меркурий. Он будет находиться примерно на 10 градусов ниже и правее основной пары. Хотя Меркурий имеет положительный блеск 0,3 звездной величины, его часто трудно заметить в лучах вечернего зарева, поэтому начинать поиски стоит через 30 – 60 минут после захода Солнца.



Как это будет выглядеть в нашем небе / Изображение Star Walk

Почему планеты выстраиваются в очередь?

Регулярные встречи планет в нашем небе – это не просто красивая случайность, а следствие особой структуры Солнечной системы. Все крупные планеты вращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости, которую ученые называют эклиптикой. Эта конфигурация напоминает плоский диск, образовавшийся еще во время рождения нашей звезды из облака газа и пыли. Благодаря такому плоскому устройству мы видим, как планеты периодически "догоняют" друг друга на своих орбитах.

Именно поэтому, когда мы наблюдаем за ними в небе, они будто идут одним путем вдоль плоскости эклиптики,

– прокомментировала планетолог Института планетарных наук в Тусоне Кэт Волк.

Интересно, что такая стабильная и "плоская" архитектура системы является критически важной для существования жизни на Земле. Если бы орбиты планет имели большой наклон или были слишком вытянутыми, гравитационное взаимодействие между ними могло бы дестабилизировать путь Земли вокруг Солнца и обеспечить разную интенсивность солнечного света в течение года. Это привело бы к экстремальным изменениям климата, которые сделали бы нашу планету непригодной для жизни.

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Календарь наблюдений: от сближения до парада

Хотя 9 июня считают датой максимального сближения Венеры и Юпитера, космическое шоу продлится более недели. Уже 12 июня состоится так называемый мини-парад планет, когда Меркурий, Венера и Юпитер выстроятся в одну линию с точки зрения земного наблюдателя. В это время Меркурий поднимется выше над горизонтом, что сделает его более заметным.

Лучшие условия для наблюдений получат жители низких широт, например, в Сиднее, Мехико или Нью-Дели. В северных городах, таких как Киев, Лондон или Берлин, июньские сумерки длятся дольше, поэтому планеты оказываются очень низко над горизонтом до того момента, как небо достаточно потемнеет.

После 12 июня Венера продолжит свое движение в сторону созвездия Рака, где 20 июня она пройдет рядом со звездным скоплением Ясли (Мессье 44).

Юпитер, наоборот, с каждым днем будет опускаться все ниже, пока в начале июля окончательно не исчезнет в солнечном сиянии. Газовый гигант вернется на небо только в середине августа, но уже как утренняя звезда на востоке.

Особым бонусом для астрофотографов станут вечера 16 – 17 июня, когда к планетному трио присоединится тонкий серп молодой Луны, создавая идеальную композицию рядом с яркими звездами Близнецов – Кастором и Поллуксом.

Для тех, кто хочет рассмотреть детали, бинокль или небольшой телескоп позволят увидеть не только диски планет, но и четыре крупнейших спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Они будут выглядеть как крошечные светлые пятнышки вокруг огромной планеты.