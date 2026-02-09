Обнаружить такую структуру удалось благодаря повторному анализу архивных радиолокационных данных, полученных космическим аппаратом NASA Magellan еще в 1990-х годах. Его провели исследователи из Университета Тренто, рассказывает SciTechDaily.

Какие секреты скрывает гигантская полость найденная на Венере?

Ученые смогли заглянуть вглубь геологической истории Венеры благодаря анализу данных радара с синтезированной апертурой (SAR). Результаты исследования, опубликованы в журнале Nature Communications, указывают на существование подземной структуры в районе горы Никс Монс, названной в честь греческой богини ночи.



Несколько ям и обнаруженный "люк" подземной лавовой полости на Венере / Фото Радарная система Magellan

Лоренцо Бруццоне, руководитель Лаборатории дистанционного зондирования Университета Тренто, отмечает, что идентификация такой вулканической полости имеет особое значение, ведь она позволяет подтвердить теории, которые годами оставались лишь предположениями.

Почему это важное открытие?

Обнаружение лавовых тоннелей на других планетах – сверхсложная задача, поскольку они скрыты под слоем породы. Обычно их замечают лишь тогда, когда часть "крыши" обваливается, образуя отверстие или провал на поверхности.

На Венере ситуация осложняется плотным слоем облаков, из-за которых невозможно проводить прямые визуальные наблюдения. Поэтому единственным надежным инструментом остается радар.

Используя новую технику обработки изображений для поиска подземных каналов вблизи поверхностных провалов, команда Бруццоне обнаружила объект с впечатляющими характеристиками: диаметр тоннеля составляет около одного километра, толщина его свода – не менее 150 метров, а глубина пустоты достигает не менее 375 метров, отмечает EurekAlert.

Такие гигантские размеры могут быть обусловлены специфическими условиями Венеры. Меньшая гравитация и чрезвычайно плотная атмосфера способствуют тому, что расплавленная лава быстро образует толстую изоляционную корку, которая позволяет формироваться огромным подземным каналам.



Рендер лавовой пустоты на Венере / Фото RSLab, University of Trento

Эта находка по размерам превышает аналогичные структуры на Земле или Марсе и ближе к крупнейшим туннелям, найденных на Луне. Хотя пока удалось детально изучить лишь часть полости вблизи входа, анализ рельефа и соседних провалов дает основания предполагать, что длина тоннеля может превышать 45 километров.

Что дальше?

Это открытие закладывает фундамент для будущих исследований планеты. Новые миссии, такие как Envision от Европейского космического агентства и Veritas от NASA, будут оснащены более совершенными радарами.

Они позволят не только делать более четкие снимки поверхности, но и проникать вглубь коры на сотни метров, находя новые тоннели даже без видимых отверстий на поверхности.

Лоренцо Бруццоне убежден, что это только начало длительного процесса изучения того, как вулканические процессы формировали эволюцию Венеры.