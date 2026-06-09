Які планети можна буде побачити?

Вечірнє небо у червні 2026 року стає ареною для захопливого астрономічного явища – зближення Юпітера, Венери та Меркурія. Найяскравіший момент розпочнеться 9 червня, коли Венера та Юпітер підійдуть один до одного на мінімальну відстань, пише Star Walk.

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Глядачі побачать їх як дві надзвичайно яскраві точки, розділені дистанцією менше 2 градусів, що дозволяє обом планетам одночасно потрапити в поле зору звичайного бінокля. Попри візуальну близькість, у космічному просторі ці світи розділятимуть мільйони кілометрів, а саме відстань, що у чотири рази перевищує дистанцію від Землі до Сонця.



Як насправді будуть розташовані планети / Зображення Star Walk

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Для успішного спостереження експерти радять обирати відкриту місцевість, де західний горизонт не закривають дерева чи будівлі.

Венера, яка сяє з яскравістю -4,0 зоряної величини, з'явиться першою відразу після заходу Сонця.

Юпітер, трохи менш яскравий (-1,8 зоряної величини), розташується трохи нижче й лівіше від своєї "сусідки".

Найскладнішим об'єктом для пошуку стане Меркурій. Він перебуватиме приблизно на 10 градусів нижче і правіше від основної пари. Хоча Меркурій має позитивний блиск 0,3 зоряної величини, його часто важко помітити в променях вечірньої заграви, тому починати пошуки варто через 30 – 60 хвилин після заходу Сонця.



Як це виглядатиме в нашому небі / Зображення Star Walk

Чому планети шикуються в чергу?

Регулярні зустрічі планет у нашому небі – це не просто красива випадковість, а наслідок особливої структури Сонячної системи. Усі великі планети обертаються навколо Сонця майже в одній площині, яку вчені називають екліптикою. Ця конфігурація нагадує плаский диск, що утворився ще під час народження нашої зорі з хмари газу й пилу. Завдяки такому пласкому устрою ми бачимо, як планети періодично "наздоганяють" одна одну на своїх орбітах.

Саме тому, коли ми спостерігаємо за ними в небі, вони ніби йдуть одним шляхом вздовж площини екліптики,

– прокоментувала планетологиня Інституту планетарних наук у Тусоні Кет Волк.

Цікаво, що така стабільна й "пласка" архітектура системи є критично важливою для існування життя на Землі. Якби орбіти планет мали великий нахил або були занадто витягнутими, гравітаційна взаємодія між ними могла б дестабілізувати шлях Землі навколо Сонця й забезпечити різну інтенсивність сонячного світла протягом року. Це призвело б до екстремальних змін клімату, які зробили б нашу планету непридатною для життя.

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Календар спостережень: від зближення до параду

Хоча 9 червня вважають датою максимального зближення Венери та Юпітера, космічне шоу триватиме понад тиждень. Уже 12 червня відбудеться так званий міні-парад планет, коли Меркурій, Венера та Юпітер вишикуються в одну лінію з точки зору земного спостерігача. У цей час Меркурій підніметься вище над горизонтом, що зробить його помітнішим.

Найкращі умови для спостережень отримають жителі низьких широт, наприклад, у Сіднеї, Мехіко чи Нью-Делі. У північних містах, як-от Київ, Лондон або Берлін, червневі сутінки тривають довше, тому планети опиняються дуже низько над обрієм до того моменту, як небо достатньо потемнішає.

Після 12 червня Венера продовжить свій рух у бік сузір'я Рака, де 20 червня вона пройде поруч із зоряним скупченням Ясла (Мессьє 44).

Юпітер, навпаки, з кожним днем опускатиметься все нижче, поки на початку липня остаточно не зникне у сонячному сяйві. Газовий гігант повернеться на небо лише в середині серпня, але вже як ранкова зоря на сході.

Особливим бонусом для астрофотографів стануть вечори 16 – 17 червня, коли до планетного тріо приєднається тонкий серп молодого Місяця, створюючи ідеальну композицію поруч із яскравими зорями Близнюків – Кастором і Поллуксом.

Для тих, хто хоче роздивитися деталі, бінокль або невеликий телескоп дозволять побачити не лише диски планет, а й чотири найбільші супутники Юпітера: Іо, Європу, Ганімед та Каллісто. Вони виглядатимуть як крихітні світлі цятки навколо велетенської планети.