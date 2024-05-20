Инженеры создали рабочую версию костюма из "Дюны", который перерабатывает пот в воду

В научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта "Дюна" 1965 года жители Аракиса носят специальные костюмы, чтобы выжить в суровых условиях пустыни. Он помогает перерабатывать пот и мочу в воду пригодную для потребления. Эта вымышленная концепция вдохновила команду инженеров с YouTube-канала The Hacksmith на создание реальной версии такого костюма.

Команда разработала рабочую версию костюма, используя базовые технологии, информирует 24 Канал. Хотя ему не хватает изящного внешнего вида костюмов, которые можно увидеть в экранизации 2021 года, версия Hacksmith успешно собирает и перерабатывает влагу из тела, позволяя отфильтрованную воду через трубочку.

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Как все это работает

Установка включала термоэлектрический кулер, который обычно используется для охлаждения компьютеров и техники.

Внутри костюма холодная сторона кулера притягивает влагу из захваченного воздуха, функционируя как осушитель.

Затем эта влага собирается в питьевом пузыре со встроенным фильтром, что позволяет потреблять переработанную воду.

Несмотря на свой грубый вид, костюм продемонстрировал, что концепция одежды, которая рециркулирует влагу, является осуществимой. Эксперимент вызвал интерес и разрушил некоторые заблуждения среди команды Hacksmith.

Хотя реализованная версия костюма далека от практического решения для выживания в пустыне, особенно по сравнению с передовыми технологиями, показанными в фильме "Дюна", он служит впечатляющим доказательством жизнеспособности концепции.

Как создавали костюм: смотрите видео

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Еще и очень, костюм был собран всего за один день, что демонстрирует потенциал для дальнейшего развития и инноваций в этой сфере. Вероятно, дальнейшая работа над совершенствованием костюма позволила бы создать удобную, рабочую версию для применения в реальных условиях жесткого климата засушливых пустынь.