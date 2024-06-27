Сегодня огромный астероид "убийца планет" приблизится к Земле: смотрите в прямом эфире

27 июня астероид размером с гору приблизится к Земле на расстояние 6 миллионов километров, что сделает его одним из крупнейших космических камней, которые подойдут так близко к нашей планете за последние 125 лет. Вы сможете увидеть это в прямом эфире или с помощью достаточно мощного телескопа.

Как это будет

Согласно расчетам, скорость астероида 2011 UL21 составит 93 000 километров в час. Хотя он и имеет статус "потенциально опасного", все же волноваться не стоит. Ученые присваивают этот гриф всем объектам, которые находятся на определенном расстоянии от Земли, независимо от того, видно ли в моделировании возможное столкновение с планетой. В этом случае ничего похожего точно не произойдет.

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Астероид является периодическим, то есть сближается с Землей регулярно в определенные промежутки времени. Он вращается вокруг нашего светила раз в три года, а его ближайшее расстояние до звезды составляет 1,3 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца).

Согласно прошлым наблюдениям, космический камень имеет ширину от 1,7 до 3,9 километра, а это означает, что он больше 99% известных околоземных астероидов, согласно данным Европейского космического агентства (ESA).

2011 UL21, вероятно, по меньшей мере в 10 раз меньше самого большого космического камня, когда-либо падавшего на Землю, астероид Вредефорт, и примерно в пять раз меньше камня, который уничтожил динозавров около 66 миллионов лет назад.

Однако хотя любой потенциальный удар от 2011 UL21 будет менее экстремальным, чем эти исторические столкновения, астероид все еще может нанести ущерб в масштабах континента и выбросить в атмосферу достаточно обломков, чтобы вызвать значительные климатические изменения, именно поэтому его называют "убийцей планеты".

Когда ждать

27 июня астероид 2011 UL21 пролетит на расстоянии около 6,6 миллиона километров от Земли, а это ближе, чем он был в прошлый раз. На таком расстоянии NASA считает его потенциально опасным объектом. Однако это все еще примерно в 17 раз дальше от нашей планеты, чем Луна.

Хотя космический камень не представляет никакой угрозы для Земли — ни сейчас, ни в будущем — он интересен тем, что это, вероятно, один из 10 крупнейших астероидов, которые пролетели в пределах 7,5 миллиона километров от нашей планеты с 1900 года.

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Как смотреть

Вы сможете наблюдать за этим приближением 2011 UL21 благодаря бесплатной прямой трансляции от VTP, которая покажет вид на астероид из Астрономической обсерватории Беллатрикс в Чеккано, Италия. Трансляция начнется в 23:00. Сейчас вы можете поставить для нее напоминание, чтобы получить оповещение в нужный момент.

Непосредственное сближение состоится через 15 минут после начала.

Трансляция астероида: видео

Вы также сможете заметить астероид в ночном небе с помощью хорошего телескопа. Он будет самым ярким 28 и 29 июня, и будет виден из Северного полушария, если вы знаете, куда смотреть. По данным VTP, в самый яркий момент он будет иметь яркость, подобную Проксиме Центавра — ближайшей известной звезды к Солнцу.



Астероид 2011 UL21 на схеме / Фото Джанлука Маси

2011 UL21 не приблизится так близко к Земле до 2089 года, когда космический камень подойдет к нашей планете на расстояние 2,7 миллиона километров — более чем в два с половиной раза ближе, чем его нынешнее приближение, согласно симуляциям.

Существует нулевая вероятность того, что любой известный астероид-убийца планет врежется в Землю по крайней мере в течение следующих 1 000 лет. Однако в ближайшие несколько лет будет несколько опасных сближений с меньшими астероидами. Например, астероид Апофис, который достаточно большой, чтобы уничтожить целый город, пролетит мимо Земли ближе, чем некоторые спутники, в 2029 году.