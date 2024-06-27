Як це буде

Згідно з розрахунками, швидкість астероїда 2011 UL21 складе 93 000 кілометрів на годину. Хоча він і має статус "потенційно небезпечного", все ж хвилюватися не варто. Вчені присвоюють цей гриф усім об'єктам, які перебувають на певній відстані від Землі, незалежно від того, чи видно у моделюванні можливе зіткнення з планетою. В цьому випадку нічого схожого точно не станеться.

Дивіться також Як учені готуються до можливого зіткнення астероїда Апофіс із Землею

Астероїд є періодичним, тобто зближується із Землею регулярно в певні проміжки часу. Він обертається навколо нашого світила раз на три роки, а його найближча відстань до зорі становить 1,3 астрономічної одиниці (одна астрономічна одиниця дорівнює середній відстані від Землі до Сонця).

Згідно з минулими спостереженнями, космічний камінь має ширину від 1,7 до 3,9 кілометра, а це означає, що він більший за 99% відомих навколоземних астероїдів, згідно з даними Європейського космічного агентства (ESA).

2011 UL21, ймовірно, щонайменше в 10 разів менший за найбільший космічний камінь, який коли-небудь падав на Землю, астероїд Вредефорт, і приблизно в п'ять разів менший за камінь, який знищив динозаврів близько 66 мільйонів років тому.

Однак, хоча будь-який потенційний удар від 2011 UL21 буде менш екстремальним, ніж ці історичні зіткнення, астероїд все ще може завдати шкоди в масштабах континенту і викинути в атмосферу достатньо уламків, щоб викликати значні кліматичні зміни, саме тому його називають "убивцею планети".

Коли чекати

27 червня астероїд 2011 UL21 пролетить на відстані близько 6,6 мільйона кілометрів від Землі, а це ближче, ніж він був минулого разу. На такій відстані NASA вважає його потенційно небезпечним об'єктом. Однак це все ще приблизно в 17 разів далі від нашої планети, ніж Місяць.

Хоча космічний камінь не становить жодної загрози для Землі — ні зараз, ні в майбутньому — він цікавий тим, що це, ймовірно, один з 10 найбільших астероїдів, які пролетіли в межах 7,5 мільйона кілометрів від нашої планети з 1900 року.

Дивіться також Науковці знайшли свідчення вибуху астероїда в повітрі над Антарктидою 2,5 мільйона років тому

Як дивитися

Ви зможете спостерігати за цим наближенням 2011 UL21 завдяки безкоштовній прямій трансляції від VTP, яка покаже вид на астероїд з Астрономічної обсерваторії Беллатрікс в Чеккано, Італія. Трансляція розпочнеться о 23:00. Зараз ви можете поставити для неї нагадування, щоб отримати сповіщення в потрібний момент.

Безпосереднє зближення відбудеться через 15 хвилин після початку.

Трансляція астероїда: відео

Ви також зможете помітити астероїд у нічному небі за допомогою хорошого телескопа. Він буде найяскравішим 28 і 29 червня, і його буде видно з Північної півкулі, якщо ви знаєте, куди дивитися. За даними VTP, у найяскравіший момент він матиме яскравість, подібну до Проксими Центавра — найближчої відомої зірки до Сонця.



Астероїд 2011 UL21 на схемі / Фото Джанлука Масі

2011 UL21 не наблизиться так близько до Землі до 2089 року, коли космічний камінь підійде до нашої планети на відстань 2,7 мільйона кілометрів — більш ніж у два з половиною рази ближче, ніж його нинішнє наближення, згідно з симуляціями.

Існує нульова ймовірність того, що будь-який відомий астероїд-вбивця планет вріжеться в Землю принаймні протягом наступних 1 000 років. Однак у найближчі кілька років буде кілька небезпечних зближень з меншими астероїдами. Наприклад, астероїд Апофіс, який достатньо великий, щоб знищити ціле місто, пролетить повз Землю ближче, ніж деякі супутники, у 2029 році.