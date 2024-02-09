Цей прорив, про який повідомляють дослідники, має важливе значення для розуміння і оцінки постійної загрози, яку становлять вибухи астероїдів. Виявлення метеоритного пилу BIT-58 в антарктичній кризі дає змогу дослідити минулі небесні явища, а також потенційно може допомогти прогнозувати майбутні небезпеки.

А тим часом Метеорит, який нещодавно впав у Німеччині знайшли і схоже він дуже рідкісний

Чому це дуже важлива знахідка

На відміну від кратероутворюючих зіткнень, вибухи астероїдів у повітрі відбуваються частіше і можуть спричинити значні руйнування. Однак свідчення таких подій зазвичай швидко зникають. Виявлення стародавніх частинок пилу в антарктичній кризі дає вченим безпрецедентну можливість заглибитися в деталі та наслідки таких подій.



Розташування місця відбору проб BIT-58 / Фото Case Western Reserve University



Шар уламків BIT-58, як він виглядав перед відбором проб криги / Фото Case Western Reserve University

Аналіз, проведений доктором Матіасом ван Гіннекеном та його командою з Кентського університету, показав, що частинки пилу відповідають сценаріям падіння астероїдів, коли інтенсивне тепло, що виділяється під час падіння, рухає перегріті гази, поки вони не досягнуть поверхні Землі.

Важливо! Цей чіткий механізм відрізняє вибухи астероїдів у повітрі від інших процесів, які призводять до утворення пилу. Дослідження, опубліковане у відкритому доступі в журналі Earth and Planetary Science Letters.

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Значення цього відкриття важко переоцінити, адже воно дає змогу зрозуміти географічну дисперсію астероїдних вибухів. Ван Гіннекен акцентує на важливості подальших досліджень для встановлення частоти таких подій у минулому і розробки методологій прогнозування майбутніх подій.