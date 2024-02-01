Мисливці за метеоритами на чолі з вченим SETI Пітером Дженніскенсом розпочали складні пошуки залишків астероїда 2024 BX1. Після кількох днів досліджень вони знайшли фрагменти вагою 5,3 грама і 3,1 грама. Відкриття вважається значним, враховуючи початкові сумніви щодо цілісності фрагментів через агресивну фрагментацію астероїда.

До теми Погляньте, як невеликий астероїд вночі зіткнувся із Землею у Німеччині

Дженніскенс, відомий своїми попередніми пошуками метеоритів, наголосив на унікальності цих фрагментів, які нагадують земні породи, а не типовий темний, гладкий вигляд метеоритів. Офіційна класифікація ще не завершена, але перші ознаки вказують на те, що ці метеорити можуть мати особливе значення.

Фахівці припускають, що метеорит може належати до рідкісного типу космічних порід – обриту. Якщо це підтвердиться, це зробить астероїд 2024 BX1 одним з найменших астероїдів, коли-небудь відкритих, що становить лише 1% від усіх відомих метеоритів.



Один із фрагментів метеорита / Фото Courtesy of Peter Jenniskens

Ці рідкісні метеорити можуть дати потенційне розуміння формування Сонячної системи, оскільки кожен тип метеоритів має специфічне походження та унікальну історію.

Наукова спільнота очікує на подальший аналіз, сподіваючись, що ці знайдені фрагменти можуть розкрити важливу інформацію про невловиме походження обритів і сприяти глибшому розумінню інтригуючого наративу Сонячної системи.