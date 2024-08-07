Наиболее комплексная оценка безопасности авто предоставляется рядом специальных независимых институтов, которые испытывают реальные показатели серийных автомобилей, отмечает Техно 24. В частности, такие организации существуют в США, Китае, Европе и странах Латинской Америки.

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Насколько безопасное авто, исследует Euro NCAP

Наиболее авторитетным институтом по безопасности авто в мире является независимая ассоциация экспертов Euro NCAP. Она специально устраивает стандартные ДТП и исследует, насколько транспортные средства безопасны для людей. На основе этих тестов, в ходе которых уничтожают до 4 одинаковых машин, выставляют оценки безопасности для водителя, пассажиров, детей и пешеходов, которые могут столкнуться с этим авто. Также присваиваются так называемые "звезды" Euro NCAP, которые демонстрируют общую оценку автомобиля с точки зрения безопасности для людей.



Euro NCAP разбивают до четырех новых авто, чтобы понять, насколько они безопасны / Фото Euro NCAP

Чем больше звезд и процентов, тем надежнее считается автомобиль. Например, SUZUKI Vitara "заработала" 5 звезд Euro NCAP и оказалась на 89% безопасной для водителя и взрослых пассажиров, а также на 85% безопасной для детей. В случае столкновения с пешеходами авто защищает их на 76%.

Кроме того, эксперты отметили, что в Vitara имеются 75% ассистирующих систем безопасности водителя. Причем это бюджетный кроссовер, один из самых доступных на рынке. О каких же именно системах идет речь?

Какими бывают системы безопасности

В SUZUKI Vitara Hybrid, которая в Украине продается в комплектации GL+, имеются как пассивные, так и активные средства безопасности.

К пассивным относятся те, которые позволяют уменьшить тяжесть последствий аварии, если она уже произошла. Речь идет о подушках безопасности (SUZUKI Vitara Hybrid имеет их 7, включая защиту ног водителя), травмобезопасный педальный узел, балки дверей для защиты от бокового удара.

Активные средства безопасности – это те, которые снижают вероятность попадания в ДТП и помогают водителю избежать аварии. В частности, к таким относятся:

антиблокировочная система тормозов ABS с системой электронного распределения тормозного усилия EBD;

система поддержки курсовой устойчивости ESP;

механизм помощи при экстренном торможении Brake Assist;

Blind Spot Monitoring – мониторинг слепых зон. Сообщает водителю о препятствии сбоку и позади машины, которую он не видит ни в одно зеркало заднего вида;

Dual Sensor Brake Support – система автоматического торможения, если водитель не успевает отреагировать на мгновенную опасность перед машиной. Сначала предупреждает красным сигналом, а затем тормозит самостоятельно.

Кроме того, к активным средствам безопасности также входят более совершенные системы, которые не только помогают избежать опасных ситуаций, но и улучшают комфорт управления. Это адаптивный круиз-контроль и предупреждение о выезде из полосы движения, а также помощь при выезде задним ходом.



Водитель должен всегда контролировать авто, а современные системы безопасности ему помогают / Фото SUZUKI

Безопасность и комфорт

Адаптивный круиз-контроль – очень удобная система, которая позволяет не напрягаться во время движения на трассах. Водитель выставляет максимальную скорость, до которой может разогнаться машина, а также расстояние, которое она будет "держать" до ближайшего впереди авто. После этого автомобиль придерживается указанной скорости, а если спереди появляется транспортное средство, которое едет медленнее, авто притормозит само. Это существенно упрощает управление машиной.

Как работает активный круиз-контроль / Иллюстрация SUZUKI

Система предупреждения об изменении движения следит, чтобы машина случайно не выехала за линии разметки (важно, чтобы такие отметки были на дороге). Если авто пересекает линию разметки, то предупреждает об этом водителя вибрацией на руле. Это очень дисциплинирует по включению поворотников при перестроениях. А еще действительно спасает, когда водитель отвлекся, и машина может выехать на обочину или соседнюю полосу.

Если автомобиль впереди начнет экстренно тормозить, система сначала сообщит об этом водителю красным сигналом и звуком. Если он и дальше не реагирует, авто самостоятельно начнет снижать скорость вплоть до полной остановки. Также машина может сильнее активировать тормозные колодки, когда давление на педаль тормозов недостаточно сильное.

Незаметные помощники

Некоторые механизмы вроде и не напрямую влияют на безопасность, но очень важны и могут предотвращать неприятные ситуации. Например, система контроля давления в шинах предупредит, когда колеса накачаны неравномерно или одно из них начало пропускать воздух. Внезапный прокол в одном колесе в современных авто можно и не почувствовать, однако это может вызвать серьезное ДТП из-за изменения курса автомобиля, особенно на большой скорости. А система TPMS сообщит о спускании колеса, поэтому поможет избежать аварии.

Неприятные инциденты на дороге часто случаются в тех ситуациях, когда водитель имеет ограниченную видимость. Например, выезжает задним ходом с места парковки на дорогу. Он может не заметить автомобиль, который движется перпендикулярно, и задеть его.

Чтобы этого не произошло, в SUZUKI Vitara Hybrid установлена камера заднего обзора, мониторинг слепых зон, а также система помощи при выезде задним ходом. Специальные датчики сканируют пространство, которое не видит водитель, поэтому он сразу получает предупреждение о препятствии. Так умный механизм предотвращает возможное столкновение.

SUZUKI не позволит столкнуться с другими авто при выезде с парковки / Иллюстрация SUZUKI

Освещение ночью очень важно для безопасности, поэтому водители пытаются улучшить его с помощью различных фар. В SUZUKI Vitara Hybrid уже с завода установлены наиболее эффективные фары – светодиодные (LED), причем как для ближнего, так и дальнего света, для ходовых огней, а сзади – для указателей поворотов, тормозов и габаритов. Это наиболее долговечные и яркие фонари из тех, которыми оборудуют автомобили.

Поток головного света белый, яркий и не слепит встречный транспорт. Фары оборудованы автоматическим датчиком включения при наступлении сумерек и корректором угла наклона, который устанавливает луч в зависимости он нагрузки машины. Светодиодные фонари дают свет, словно днем, на дальнее расстояние и существенно улучшают качество вождения в темное время суток.

SUZUKI Vitara Hybrid оснащена самыми современными средствами безопасности / Фото SUZUKI

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Вывод

Такое огромное количество ассистентов водителя на самом деле очень помогает при управлении авто, особенно новичкам. И в дальнейшем, когда владелец автомобиля привыкает к этим помощникам, очень трудно пересаживаться на машину, в которой такие средства не предусмотрены.

Самое главное, что все эти системы существенно снижают возможность попасть в неприятную ситуацию на дороге. И даже если уже произошла авария, они эффективно защищают людей от травм.