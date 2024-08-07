Найбільш комплексна оцінка безпечності авто надається низкою спеціальних незалежних інститутів, які випробовують реальні показники серійних автомобілів, зазначає Техно 24. Зокрема, такі організації існують у США, Китаї, Європі та країнах Латинської Америки.

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Наскільки безпечне авто, досліджує Euro NCAP

Найбільш авторитетним інститутом з безпеки авто у світі є незалежна асоціація експертів Euro NCAP. Вона спеціально влаштовує стандартні ДТП та досліджує, наскільки транспортні засоби безпечні для людей. На основі цих тестів, у ході яких знищують до 4 однакових машин, виставляють оцінки безпеки для водія, пасажирів, дітей та пішоходів, які можуть стикнутися з цим авто. Також присвоюються так звані "зірки" Euro NCAP, які демонструють загальну оцінку автомобіля з погляду безпеки для людей.



Euro NCAP розбивають до чотирьох нових авто, щоб зрозуміти, наскільки вони безпечні / Фото Euro NCAP

Чим більше зірок та відсотків, тим надійнішим вважається автомобіль. Наприклад, SUZUKI Vitara "заробила" 5 зірок Euro NCAP та виявилась на 89% безпечною для водія та дорослих пасажирів, а також на 85% безпечною для дітей. У випадку зіткнення з пішоходами авто захищає їх на 76%.

Окрім того, експерти зазначили, що в Vitara наявні 75% асистувальних систем безпеки водія. Причому це бюджетний кросовер, один із найдоступніших на ринку. Про які ж саме системи йдеться?

Якими бувають системи безпеки

В SUZUKI Vitara Hybrid, яка в Україні продається у комплектації GL+, наявні як пасивні, так і активні засоби безпеки.

До пасивних належать ті, які дозволяють зменшити важкість наслідків аварії, якщо вона вже сталась. Йдеться про подушки безпеки (SUZUKI Vitara Hybrid має їх 7, включно з захистом ніг водія), травмобезпечний педальний вузол, балки дверей для захисту від бокового удару.

Активні засоби безпеки – це ті, які знижують ймовірність потрапляння в ДТП та допомагають водію уникнути аварії. Зокрема, до таких належать:

антиблокувальна система гальм ABS з системою електронного розподілу гальмівного зусилля EBD;

система підтримки курсової стійкості ESP;

механізм допомоги при екстреному гальмуванні Brake Assist;

Blind Spot Monitoring – моніторинг сліпих зон. Повідомляє водія про перешкоду збоку й позаду машини, яку він не бачить у жодне дзеркало заднього виду;

Dual Sensor Brake Support – система автоматичного гальмування, якщо водій не встигає відреагувати на миттєву небезпеку перед машиною. Спочатку попереджає червоним сигналом, а потім гальмує самостійно.

Окрім того, до активних засобів безпеки також входять більш досконалі системи, які не лише допомагають уникнути небезпечних ситуацій, але й покращують комфорт керування. Це адаптивний круїз-контроль та попередження про виїзд зі смуги руху, а також допомога при виїзді заднім ходом.



Водій має завжди контролювати авто, а сучасні системи безпеки йому допомагають / Фото SUZUKI

Безпека і комфорт

Адаптивний круїз-контроль – дуже зручна система, яка дозволяє не напружуватись під час руху на трасах. Водій виставляє максимальну швидкість, до якої може розігнатись машина, а також відстань, яку вона буде "тримати" до найближчого спереду авто. Після цього автомобіль дотримується вказаної швидкості, а якщо спереду з'являється транспортний засіб, який їде повільніше, авто пригальмує саме. Це суттєво спрощує керування машиною.

Як працює активний круїз-контроль / Ілюстрація SUZUKI

Система попередження про зміну руху слідкує, щоб машина випадково не виїхала за лінії розмітки (важливо, щоб такі позначки були на дорозі). Якщо авто перетинає лінію розмітки, то попереджає про це водія вібрацією на кермі. Це дуже дисциплінує щодо вмикання поворотників при перелаштуваннях. А ще справді рятує, коли водій відволікся і машина може виїхати на узбіччя чи сусідню смугу.

Якщо ж автомобіль попереду почне екстрено гальмувати, система спочатку повідомить про це водія червоним сигналом та звуком. Якщо він і далі не реагує, авто самостійно почне зменшувати швидкість аж до повної зупинки. Також машина може сильніше активувати гальмівні колодки, коли тиск на педаль гальм недостатньо сильний.

Непомітні помічники

Деякі механізми ніби й не напряму впливають на безпеку, але дуже важливі та можуть запобігати неприємним ситуаціям. Наприклад, система контролю тиску в шинах попередить, коли колеса накачані нерівномірно або одне з них почало пропускати повітря. Раптовий прокол в одному колесі в сучасних авто можна й не відчути, однак це може спричинити серйозну ДТП через зміну курсу автомобіля, особливо на великій швидкості. А система TPMS повідомить про спускання колеса, тож допоможе уникнути аварії.

Неприємні інциденти на дорозі часто трапляються в тих ситуаціях, коли водій має обмежену видимість. Наприклад, виїжджає заднім ходом з місця парковки на дорогу. Він може не помітити автомобіль, який рухається перпендикулярно, та зачепити його.

Щоб цього не сталося, в SUZUKI Vitara Hybrid встановлена камера заднього огляду, моніторинг сліпих зон, а також система допомоги при виїзді заднім ходом. Спеціальні датчики сканують простір, який не бачить водій, тож він одразу отримує попередження про перешкоду. Так розумний механізм запобігає можливому зіткненню.

SUZUKI не дозволить зіткнутись з іншими авто при виїзді з парковки / Ілюстрація SUZUKI

Освітлення вночі дуже важливе для безпеки, тому водії намагаються покращити його за допомогою різноманітних фар. В SUZUKI Vitara Hybrid вже з заводу встановлені найбільш ефективні фари – світлодіодні (LED), причому як для ближнього, так і дальнього світла, для ходових вогнів, а позаду – для покажчиків поворотів, гальм та габаритів. Це найбільш довговічні та яскраві ліхтарі з тих, якими обладнують автомобілі.

Потік головного світла білий, яскравий та не сліпить зустрічний транспорт. Фари обладнані автоматичним датчиком вмикання при настанні сутінків та коректором кута нахилу, який встановлює промінь в залежності він навантаження машини. Світлодіодні ліхтарі дають світло, немов вдень, на далеку відстань та суттєво покращують якість водіння у темну пору доби.

SUZUKI Vitara Hybrid оснащена найсучаснішими засобами безпеки / Фото SUZUKI

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Висновок

Така величезна кількість асистентів водія насправді дуже допомагає при керуванні авто, особливо новачкам. Та й надалі, коли власник автомобіля звикає до цих помічників, дуже важко пересідати на машину, у якій такі засоби не передбачені.

Найголовніше, що всі ці системи суттєво знижують можливість потрапити в неприємну ситуацію на дорозі. І навіть якщо вже сталася аварія, вони ефективно захищають людей від травм.