Как безопасно делать покупки на Черную пятницу и не попасться на уловки мошенников

В сезон скидок возрастает риск столкнуться с мошенниками. По данным опроса Rakuten Viber в январе 2026 года, более 90 % украинцев сталкивались с мошенниками лично или слышали о таких случаях от знакомых. Кроме того, 57% респондентов отметили, что беспокоятся из-за возможного несоответствия товара ожиданиям при онлайн-шопинге, а еще 5% – боятся наткнуться на поддельный магазин, пишет 24 Канал.

Adv

Чтобы шопинг был безопасным, в традиционный месяц распродаж в честь "Черной пятницы" Rakuten Viber напоминает об основных правилах цифровой гигиены и функциях, которые помогут избежать мошенников.

Изучайте и проверяйте продавца

Оцените веб-сайт и социальные сети . Обращайте внимание на дизайн, грамотность текстов, наличие контактной информации и раздела с правилами возврата и обмена. Грамматические ошибки, отсутствие условий возврата средств или неаккуратный вид сайта – распространенные признаки фишинговых страниц.

. Обращайте внимание на дизайн, грамотность текстов, наличие контактной информации и раздела с правилами возврата и обмена. Грамматические ошибки, отсутствие условий возврата средств или неаккуратный вид сайта – распространенные признаки фишинговых страниц. Проверьте домен . Адрес безопасного сайта обязательно должен начинаться с https:// (где буква "s" указывает на защищенный протокол соединения). Кроме того, внимательно вглядывайтесь в название сайта: мошенники часто создают клоны известных магазинов, изменяя или добавляя всего одну-две буквы в адресе.

. Адрес безопасного сайта обязательно должен начинаться с https:// (где буква "s" указывает на защищенный протокол соединения). Кроме того, внимательно вглядывайтесь в название сайта: мошенники часто создают клоны известных магазинов, изменяя или добавляя всего одну-две буквы в адресе. Обращайте внимание на общение в мессенджере . Если вы общаетесь с магазином в чате, убедитесь, что это официальный аккаунт – перейдите в профиль, просмотрите контактную информацию, дополнительные ссылки и т. д. В Rakuten Viber у верифицированных компаний рядом с названием есть голубая галочка.

. Если вы общаетесь с магазином в чате, убедитесь, что это официальный аккаунт – перейдите в профиль, просмотрите контактную информацию, дополнительные ссылки и т. д. В Rakuten Viber у верифицированных компаний рядом с названием есть голубая галочка. Изучайте отзывы и оценки других людей. Ищите отзывы не только на сайте продавца или в закрепленных Stories в инстаграме, но и на сторонних ресурсах. Например, это могут быть Google Maps или маркетплейсы. Однотипные, исключительно положительные комментарии без конкретики могут быть фальшивыми. В то же время отсутствие рейтингов или низкие оценки – повод отказаться от покупки.

Реклама

Соблюдайте правила безопасной оплаты и защиты данных

Безопасный вариант – наложенный платеж . По возможности выбирайте оплату после получения и осмотра посылки. Если предоплата обязательна, следите за тем, чтобы она осуществлялась исключительно через защищенные платежные системы – такие как WayForPay, LiqPay, Portmone и т. д. Избегайте переводов на личные карты неизвестных лиц.

. По возможности выбирайте оплату после получения и осмотра посылки. Если предоплата обязательна, следите за тем, чтобы она осуществлялась исключительно через защищенные платежные системы – такие как WayForPay, LiqPay, Portmone и т. д. Избегайте переводов на личные карты неизвестных лиц. Остерегайтесь сторонних ссылок . Не переходите по ссылкам с просьбой "подтвердить доставку", "оформить возврат" или "оплатить заказ". Это может быть фишингом с целью похищения ваших данных.

. Не переходите по ссылкам с просьбой "подтвердить доставку", "оформить возврат" или "оплатить заказ". Это может быть фишингом с целью похищения ваших данных. Никогда и никому не разглашайте конфиденциальные данные. Ни один настоящий продавец не будет запрашивать у вас PIN-код, CVV-код карты, одноразовые пароли из SMS или данные для входа в личные кабинеты. Не указывайте такие данные ни в чате, ни на сайте.

Оценивайте реалистичность скидок

Несмотря на распродажи в Черную пятницу, слишком заниженная цена (например, на 70–80 % дешевле, чем во всех других магазинах) часто свидетельствует о мошенничестве или продаже подделки. Сравните стоимость выбранного товара на нескольких площадках, прежде чем оформлять заказ.

Реклама

Настройте функции безопасности мессенджера

Чтобы избежать спама и звонков от злоумышленников, Rakuten Viber рекомендует включить такие настройки:

Запросы на сообщения . Все сообщения от незнакомых номеров автоматически попадают в отдельную папку. Сначала чат будет затенен, и вы сможете решить – принять запрос (например, если ожидаете уведомления о доставке), заблокировать или пожаловаться на контакт. Включить функцию можно через "Настройки" – "Конфиденциальность".

. Все сообщения от незнакомых номеров автоматически попадают в отдельную папку. Сначала чат будет затенен, и вы сможете решить – принять запрос (например, если ожидаете уведомления о доставке), заблокировать или пожаловаться на контакт. Включить функцию можно через "Настройки" – "Конфиденциальность". Идентификация абонентов. Функция подсказывает, кто звонит с незнакомого номера, и помечает звонки как потенциальный спам или мошенничество. Это поможет сразу распознать нежелательные звонки. Чтобы включить функцию, перейдите в "Настройки" – "Звонки и сообщения" – "Идентификация абонентов" (для Android).

Rakuten Viber призывает оставаться бдительными, проверять продавцов и пользоваться надежными каналами связи. Тогда "Черная пятница" принесет только приятные покупки.