Як безпечно купувати на Чорну пʼятницю та не потрапити на гачок шахраїв

У сезон знижок зростає ризик натрапити на шахраїв. За даними опитування Rakuten Viber у січні 2026 року, понад 90% українців натрапляли на зловмисників особисто або чули про такі випадки від оточення. Крім того, 57% респондентів казали, що хвилюються через можливу невідповідність товару очікуванням під час онлайн-шопінгу, а ще 5% – бояться натрапити на фейковий магазин, пише 24 Канал.

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Щоби шопінг був безпечним, у традиційний місяць розпродажів на честь Чорної пʼятниці Rakuten Viber нагадує базові правила цифрової гігієни та функції, які допоможуть уникнути шахраїв.

Досліджуйте та перевіряйте продавця

Оцініть вебсайт і соцмережі . Звертайте увагу на дизайн, грамотність текстів, наявність контактної інформації та розділу з правилами повернення й обміну. Граматичні помилки, відсутність умов повернення коштів чи неохайний вигляд сайту – поширені ознаки фішингових сторінок.

. Звертайте увагу на дизайн, грамотність текстів, наявність контактної інформації та розділу з правилами повернення й обміну. Граматичні помилки, відсутність умов повернення коштів чи неохайний вигляд сайту – поширені ознаки фішингових сторінок. Перевірте домен . Адреса безпечного сайту обовʼязково має починатися з https:// (де літера "s" вказує на захищений протокол зʼєднання). Крім того, уважно вчитуйтеся в назву сайту: шахраї часто створюють клони відомих магазинів, змінюючи чи додаючи лише одну-дві літери в адресі.

. Адреса безпечного сайту обовʼязково має починатися з https:// (де літера "s" вказує на захищений протокол зʼєднання). Крім того, уважно вчитуйтеся в назву сайту: шахраї часто створюють клони відомих магазинів, змінюючи чи додаючи лише одну-дві літери в адресі. Звертайте увагу на комунікацію в месенджері . Якщо ви спілкуєтеся з магазином у чаті, переконайтеся, що це офіційний акаунт – перейдіть у профіль, перегляньте контактну інформацію, додаткові посилання тощо. У Rakuten Viber верифіковані бізнеси мають біля своєї назви блакитну галочку.

. Якщо ви спілкуєтеся з магазином у чаті, переконайтеся, що це офіційний акаунт – перейдіть у профіль, перегляньте контактну інформацію, додаткові посилання тощо. У Rakuten Viber верифіковані бізнеси мають біля своєї назви блакитну галочку. Вивчайте фідбек та оцінки від інших людей. Шукайте відгуки не лише на сайті продавця чи в закріплених Stories в Instagram, а й на сторонніх ресурсах. Наприклад, це можуть бути Google Maps або маркетплейси. Однотипні, виключно позитивні коментарі без конкретики можуть бути фальшивими. Водночас відсутність рейтингів або низькі оцінки – привід відмовитися від покупки.

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Дотримуйтеся правил безпечної оплати та захисту даних

Безпечна опція – післяплата. За можливості обирайте оплату після отримання та огляду посилки. Якщо передплата обовʼязкова, звертайте увагу, аби вона проводилася виключно через захищені платіжні системи – як-от WayForPay, LiqPay, Portmone тощо. Уникайте переказів на приватні картки невідомих осіб.

За можливості обирайте оплату після отримання та огляду посилки. Якщо передплата обовʼязкова, звертайте увагу, аби вона проводилася виключно через захищені платіжні системи – як-от WayForPay, LiqPay, Portmone тощо. Уникайте переказів на приватні картки невідомих осіб. Остерігайтеся сторонніх посилань . Не переходьте за лінками з проханням "підтвердити доставку", "оформити повернення" чи "оплатити замовлення". Це може бути фішингом для викрадення ваших даних.

. Не переходьте за лінками з проханням "підтвердити доставку", "оформити повернення" чи "оплатити замовлення". Це може бути фішингом для викрадення ваших даних. Ніколи й нікому не розголошуйте конфіденційні дані. Жоден справжній продавець не вимагатиме від вас PIN-код, CVV-код картки, одноразові паролі з SMS чи дані для входу в особисті кабінети. Не вказуйте такі дані ані в чаті, ані на сайті.

Оцінюйте реалістичність знижок

Попри розпродажі на Чорну пʼятницю, надто низька ціна (наприклад, на 70 – 80% дешевше, ніж в усіх інших магазинах) часто свідчить про шахрайство або продаж підробки. Порівняйте вартість обраної позиції на кількох майданчиках, перш ніж робити замовлення.

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Налаштуйте безпекові функції месенджера

Щоб уникнути спаму та дзвінків від зловмисників, Rakuten Viber радить увімкнути такі налаштування:

Запити на повідомлення . Усі повідомлення від незнайомих номерів автоматично потрапляють в окрему папку. Спершу чат буде заблюреним, і ви зможете вирішити – прийняти запит (наприклад, якщо очікуєте на сповіщення щодо доставки), заблокувати чи поскаржитися на контакт. Увімкнути функцію можна через Параметри – Конфіденційність.

. Усі повідомлення від незнайомих номерів автоматично потрапляють в окрему папку. Спершу чат буде заблюреним, і ви зможете вирішити – прийняти запит (наприклад, якщо очікуєте на сповіщення щодо доставки), заблокувати чи поскаржитися на контакт. Увімкнути функцію можна через Параметри – Конфіденційність. Ідентифікація абонентів. Функція підказує, хто телефонує з незнайомого номера, та маркує виклики як потенційний спам або шахрайство. Це допоможе одразу розпізнати небажані дзвінки. Для ввімкнення функції перейдіть у Параметри – Виклики й повідомлення – Ідентифікація абонентів (для Android).

Rakuten Viber закликає залишатися пильними, перевіряти продавців і користуватися надійними каналами комунікації. Тоді Чорна пʼятниця принесе лише приємні покупки.