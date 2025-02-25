Как быстро зарядить iPhone 16: самые эффективные способы

Современные смартфоны, такие как iPhone 16, имеют большую емкость внутреннего аккумулятора, что влияет на продолжительность процесса зарядки. Используя медленные методы зарядки, пополнение заряда с 0% до 100% может занять около четырех часов. Однако при оптимальных условиях iPhone 16 можно зарядить до 50% всего за 30 минут, а полная зарядка займет примерно два часа.

Если ваш смартфон заряжается несколько часов, вероятно, вы используете не самый быстрый способ, отмечает 24 Канал. Если зарядка преимущественно происходит ночью, медленный процесс не будет существенной проблемой. Однако для тех, кто заряжает устройство в течение дня или срочно нуждается в пополнении заряда, быстрая зарядка является удобным решением.

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В iOS 18 предусмотрена функция, которая оповещает об использовании медленного зарядного устройства. Открыв Настройки → Аккумулятор, можно увидеть график уровня заряда за последние 24 часа. Если использовалось медленное зарядное устройство, система обозначит эти периоды оранжевым цветом и выведет соответствующее предупреждение.

Быстрая зарядка iPhone 16 через USB-C

iPhone 16 поддерживает скорость зарядки до 27 Вт через порт USB-C. Используя зарядный адаптер мощностью 30 Вт, можно полностью зарядить устройство примерно за 2 часа.

Для максимальной скорости зарядки нужен USB-C кабель и сертифицированный зарядный адаптер. Среди рекомендованных вариантов – компактное 30-ваттное зарядное устройство от Mophie или удобный двойной адаптер Apple на 35 Вт. Также можно использовать стандартный кабель USB-C, поставляемый вместе с телефоном.

При использовании этих аксессуаров iPhone 16 заряжается:

до 50% за 30 минут

до 100% за примерно 2 часа

Если под рукой нет 30-ваттного зарядного устройства, можно воспользоваться 20-ваттным. В этом случае скорость зарядки будет почти такой же, а полное пополнение заряда займет лишь на 15 минут больше.

Важно отметить, что iPhone 16 не возьмет больше чем 27 Вт даже при подключении к адаптеру с более высокой мощностью, например, зарядного устройства от MacBook.

Быстрая беспроводная зарядка iPhone 16 через MagSafe

С iPhone 16 и iPhone 16 Pro появилась возможность быстрой беспроводной зарядки с помощью нового поколения MagSafe-зарядных устройств. Для этого нужно использовать MagSafe-зарядку с поддержкой быстрой зарядки и адаптер мощностью не менее 30 Вт.

Новое поколение MagSafe позволяет заряжать iPhone 16 мощностью до 25 Вт, тогда как предыдущие версии MagSafe и другие Qi-зарядки ограничены 15 Вт. Благодаря этому впервые можно получить беспроводную зарядку, скорость которой приближается к проводной.

Однако беспроводная зарядка менее эффективна, поскольку в процессе зарядки аккумулятор нагревается, что заставляет систему ограничивать скорость для защиты батареи.

При использовании нового MagSafe можно получить следующие результаты:

заряд до 50% за 30 минут

полная зарядка примерно за 2 часа

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Выбор между проводной и беспроводной зарядкой зависит от потребностей пользователя. Если приоритетом является максимальная скорость, оптимальным вариантом остаются адаптеры мощностью 30 Вт и зарядка через USB-C. Но для удобства можно использовать быструю беспроводную зарядку MagSafe, которая обеспечивает подобные результаты.