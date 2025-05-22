Google добавила искусственный интеллект в поиск: что изменилось и как это работает
- Google добавила генеративный искусственный интеллект к поиску, внедрив модель Gemini для многошагового анализа и интеграции в поисковую систему.
- Функция AI Overviews автоматически формирует обобщенные ответы на запросы, повышая удовлетворенность пользователей и кликабельность ссылок, с возможностью кастомизации для различных нужд.
- Google Search теперь помогает в планировании, создавая меню и планы, которые можно экспортировать, а также анализирует видео для поиска решений проблем, расширяя возможности визуального поиска.
За 25 лет существования Google Search пережил много технологических трансформаций, постепенно расширяя свои возможности. Компания постоянно совершенствовала его добавляя новые возможности. Теперь к этому арсеналу добавили генеративный искусственный интеллект.
Google представил обновленный поиск, в котором благодаря новой версии модели Gemini реализованы возможности генеративного ИИ, рассказывает 24 Канал. Он способен к многошаговому анализу, планирования и обработки информации из различных источников – и все это интегрировано непосредственно в поисковую систему.
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AI Overviews: короткие ответы на сложные запросы
Одно из ключевых нововведений – функция AI Overviews. Она автоматически формирует обобщенный ответ на запрос пользователя, дополненный подборкой ссылок на источники.
По словам Google, эта функция уже опробована миллиардами пользователей в рамках эксперимента Search Labs и показала хорошие результаты: люди чаще переходят по ссылкам и остаются довольны ответами.
AI Overviews уже начали запускать для пользователей в США, а до конца года компания планирует охватить более миллиарда людей во всем мире.
Интересно, что AI Overviews способствует большему разнообразию в посещаемых сайтах. Ссылки с ИИ-ответами получают больше кликов, чем обычные результаты поиска. Google также обещает не снижать трафик для издателей: реклама будет оставаться отдельно обозначенной на страницах, четко отделенной от органических результатов.
Кастомизация и сложные запросы
Вскоре пользователи смогут настраивать AI Overviews – упрощать язык или получать развернутые объяснения. Это пригодится новичкам в определенных темах или тем, кто объясняет что-то детям.
Благодаря возможностям модели Gemini пользователи смогут задавать сложные вопросы со всеми нюансами и получать сразу комплексные ответы. Например, поиск фитнес-студии, которая одновременно популярна среди местных, расположена рядом с работой и имеет скидки для новичков, теперь можно будет осуществить в одном запросе.
Помощник в планировании
Google Search постепенно превращается в ассистента. Теперь он сможет помочь с планированием, например, создать трехдневное меню для компании или спланировать отпуск. Если что-то не устраивает – например, вы хотите заменить ужин на вегетарианское блюдо – поиск сразу перестроит план и позволит экспортировать его в Google Docs или Gmail.
Функции планирования уже доступны в Search Labs (на английском в США), а впоследствии охватят новые категории – вечеринки, свидания или тренировки.
Поиск через видео
Google также сделал шаг вперед в визуальном поиске. Теперь, если, например, вы сняли на видео неисправность проигрывателя и не знаете, как описать проблему словами, поисковик сам проанализирует видео, распознает объекты и предложит варианты решения. Это открывает новые возможности для тех случаев, когда слова не помогают.
С этими изменениями Google Search перестает быть просто строкой для ввода запросов – он превращается в инструмент, который сам ищет, анализирует, планирует и помогает принимать решения.
А тем временем Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков. Функция сохраняет оригинальный голос говорящего и передает интонацию и эмоции, что может облегчить международное общение.