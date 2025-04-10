Стало известно почему Apple не смогла превратить Siri в искусственный интеллект, который все ждали

Журналист издания The Information Вейн Ма опубликовал подробное расследование, в котором рассказывает о том, как компания Apple провалила редизайн голосового помощника Siri. Основными причинами неудачи, по словам Ма, стали жесткая политика компании в отношении приватности пользователей и слабое руководство в направлении искусственного интеллекта.

Бывшие работники Apple, ранее работавшие в группе по разработке ИИ и машинного обучения (AI/ML), заявили, что проблемы с обновлением Siri связаны прежде всего с неэффективным менеджментом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследование The Information.

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Больше всего критики было направлено на Роберта Уокера, которого обвиняют в отсутствии амбиций и готовности рисковать в развитии голосового помощника.

Инженеры из других подразделений компании даже прозвали группу AI/ML "AIMLess" – игрой слов, которая намекает на бесцельность ее деятельности. Внутренние источники утверждают, что команда не имела четкого видения и не демонстрировала существенного прогресса.

После конференции WWDC прошлого года компания также подверглась критике из-за демонстрации функций искусственного интеллекта, которые на самом деле не имели рабочих прототипов. По словам Ма, демонстрация Siri стала неожиданностью даже для членов самой команды.

Один из бывших сотрудников рассказал, что на тот момент единственной новой функцией был пульсирующий цветной ободок вокруг экрана iPhone во время вызова Siri.

Это противоречит традиционной практике Apple – компания обычно демонстрирует только те продукты и функции, которые уже работают на тестовых устройствах и одобрены маркетинговой командой.

Об этом также вспомнил известный обозреватель техники MKBHD в видео, где он рассказывал об искусственном интеллекте Apple и их странные решения, когда они показали то, чего на самом деле не имели в рабочем состоянии. Он также заметил, что ИИ стал тем продуктом Apple, который поставил компанию в тупик.

Впрочем, сейчас руководство Apple настроено более оптимистично. Это связано с активным участием старшего вице-президента по разработке ПО Крейга Федериги, который возглавил разработку новых функций ИИ. Под его руководством в компании даже создано отдельное подразделение под названием Intelligent Systems.

Команда AI/ML продолжает работать под руководством старшего вице-президента по вопросам машинного обучения и стратегии ИИ Джона Джаннандреа. Впрочем, как отмечает Ма, в будущем между двумя командами могут возникнуть конфликты.

Также сообщается, что Федериги уже успел изменить политику в отношении ИИ – если раньше инженерам разрешалось использовать только внутренние модели Apple, теперь они получили разрешение работать и с открытыми моделями сторонних разработчиков.