Как космические полеты влияют на мозг астронавтов: выводы из исследования NASA
Недавно NASA провело уникальное исследование направленное на изучение того, как космические полеты влияют на когнитивные функции астронавтов. В нем были проанализированы данные 25 астронавтов, которые провели в среднем шесть месяцев на борту МКС, дает более четкое представление о том, как длительное время пребывания в космосе влияет на умственную работоспособность.
Используя серию из 10 когнитивных тестов, специально разработанных для NASA, – ученые оценили различные аспекты когнитивного здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.
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Данные собирали на пяти ключевых этапах:
- перед полетом,
- в начале полета,
- в конце полета,
- в начале после полета,
- в конце после полета.
Это самый большой набор данных о когнитивных показателях астронавтов, опубликованный на сегодня.
Основные выводы из исследования
Хотя жизнь в космосе повлияла на определенные когнитивные способности, исследование не выявило никаких доказательств долговременных нарушений или нейродегенерации.
Мы показали, что нет никаких доказательств каких-либо значительных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений у астронавтов, которые провели шесть месяцев на МКС... Жизнь и работа в космосе не были связаны с распространенными когнитивными нарушениями, которые бы свидетельствовали о значительных повреждениях мозга
– сказала Шина Дев, научная сотрудница NASA и ведущий автор исследования.
Исследование выявило временные изменения в таких сферах, как скорость обработки информации, зрительная память, концентрация внимания и принятие решений. Эти эффекты были подобны тем, что наблюдаются на Земле, когда люди испытывают стресс или недосыпание.
"Даже на Земле скорость обработки информации, рабочая память и внимание являются когнитивными сферами, которые могут демонстрировать временные изменения, когда человек находится в состоянии стресса", – объяснила Дев.
Другие когнитивные сферы, такие как память, оказались более устойчивыми к стрессам космического путешествия.
Последствия для будущих миссий
Несмотря на то, что размер выборки был относительно небольшим, исследование предоставляет критически важную информацию, поскольку человечество готовится к более длительным и сложным миссиям на Луну и Марс.
"Это исследование вносит значительный вклад, предоставляя нормативную выборку профессиональных астронавтов перед полетом [...], и в значительной степени формирует растущее количество литературы, направленную на будущее, которое лучше всего позиционирует человека для процветания в космосе", – отмечает исследовательская группа в своей статье, опубликованной в журнале Frontiers in Physiology.
А тем временем Ученые планируют перевести космические аппараты на ядерную энергию до 2035 года
Полученные результаты служат основой для будущих исследований когнитивной устойчивости в космосе, гарантируя, что астронавты будут хорошо подготовлены к психологическим и неврологическим требованиям, связанных с исследованием дальнего космоса.