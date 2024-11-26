Как космические полеты влияют на мозг астронавтов: выводы из исследования NASA

Недавно NASA провело уникальное исследование направленное на изучение того, как космические полеты влияют на когнитивные функции астронавтов. В нем были проанализированы данные 25 астронавтов, которые провели в среднем шесть месяцев на борту МКС, дает более четкое представление о том, как длительное время пребывания в космосе влияет на умственную работоспособность.

Используя серию из 10 когнитивных тестов, специально разработанных для NASA, – ученые оценили различные аспекты когнитивного здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также В метеорите, годами лежавшем в ящике университета, нашли доказательства жидкой воды на Марсе

Данные собирали на пяти ключевых этапах:

перед полетом,

в начале полета,

в конце полета,

в начале после полета,

в конце после полета.

Это самый большой набор данных о когнитивных показателях астронавтов, опубликованный на сегодня.

Основные выводы из исследования

Хотя жизнь в космосе повлияла на определенные когнитивные способности, исследование не выявило никаких доказательств долговременных нарушений или нейродегенерации.

Мы показали, что нет никаких доказательств каких-либо значительных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений у астронавтов, которые провели шесть месяцев на МКС... Жизнь и работа в космосе не были связаны с распространенными когнитивными нарушениями, которые бы свидетельствовали о значительных повреждениях мозга

– сказала Шина Дев, научная сотрудница NASA и ведущий автор исследования.

Исследование выявило временные изменения в таких сферах, как скорость обработки информации, зрительная память, концентрация внимания и принятие решений. Эти эффекты были подобны тем, что наблюдаются на Земле, когда люди испытывают стресс или недосыпание.

"Даже на Земле скорость обработки информации, рабочая память и внимание являются когнитивными сферами, которые могут демонстрировать временные изменения, когда человек находится в состоянии стресса", – объяснила Дев.

Другие когнитивные сферы, такие как память, оказались более устойчивыми к стрессам космического путешествия.

Последствия для будущих миссий

Несмотря на то, что размер выборки был относительно небольшим, исследование предоставляет критически важную информацию, поскольку человечество готовится к более длительным и сложным миссиям на Луну и Марс.

"Это исследование вносит значительный вклад, предоставляя нормативную выборку профессиональных астронавтов перед полетом [...], и в значительной степени формирует растущее количество литературы, направленную на будущее, которое лучше всего позиционирует человека для процветания в космосе", – отмечает исследовательская группа в своей статье, опубликованной в журнале Frontiers in Physiology.

А тем временем Ученые планируют перевести космические аппараты на ядерную энергию до 2035 года

Полученные результаты служат основой для будущих исследований когнитивной устойчивости в космосе, гарантируя, что астронавты будут хорошо подготовлены к психологическим и неврологическим требованиям, связанных с исследованием дальнего космоса.