Використовуючи серію з 10 когнітивних тестів, спеціально розроблених для NASA, – вчені оцінили різні аспекти когнітивного здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Дані збирали на п'яти ключових етапах:

перед польотом,

на початку польоту,

в кінці польоту,

на початку після польоту,

в кінці після польоту.

Це найбільший набір даних про когнітивні показники астронавтів, опублікований на сьогодні.

Основні висновки з дослідження

Хоча життя в космосі вплинуло на певні когнітивні здібності, дослідження не виявило жодних доказів довготривалих порушень або нейродегенерації.

Ми показали, що немає жодних доказів будь-яких значних когнітивних порушень або нейродегенеративних змін у астронавтів, які провели шість місяців на МКС… Життя та робота в космосі не були пов'язані з поширеними когнітивними порушеннями, які б свідчили про значні пошкодження мозку

– сказала Шина Дев, наукова співробітниця NASA і провідна авторка дослідження.

Дослідження виявило тимчасові зміни в таких сферах, як швидкість обробки інформації, зорова пам'ять, концентрація уваги та прийняття рішень. Ці ефекти були подібні до тих, що спостерігаються на Землі, коли люди відчувають стрес або недосипання.

"Навіть на Землі швидкість обробки інформації, робоча пам'ять та увага є когнітивними сферами, які можуть демонструвати тимчасові зміни, коли людина перебуває у стані стресу", – пояснила Дев.

Інші когнітивні сфери, такі як пам'ять, виявилися більш стійкими до стресів космічної подорожі.

Наслідки для майбутніх місій

Попри те, що розмір вибірки був відносно невеликим, дослідження надає критично важливу інформацію, оскільки людство готується до більш тривалих і складних місій на Місяць і Марс.

"Це дослідження робить значний внесок, надаючи нормативну вибірку професійних астронавтів перед польотом [...], і значною мірою формує зростаючу кількість літератури, спрямовану на майбутнє, яке найкраще позиціонує людину для процвітання в космосі", – зазначає дослідницька група у своїй статті, опублікованій в журналі Frontiers in Physiology.

А тим часом Учені планують перевести космічні апарати на ядерну енергію до 2035 року

Отримані результати слугують основою для майбутніх досліджень когнітивної стійкості в космосі, гарантуючи, що астронавти будуть добре підготовлені до психологічних і неврологічних вимог, пов'язаних з дослідженням далекого космосу.