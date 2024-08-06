Как проверить, поддерживает ли ваш смарт-телевизор Apple AirPlay

6 августа 2024, 17:32
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Покупая новый телевизор, пользователи устройств Apple часто рассматривают поддержку AirPlay как ключевую функцию. Однако не все модели имеют эту функцию и вы рискуете купить телевизор без возможности распространения контента с устройств Apple.

Вот исчерпывающее руководство от Техно 24 о том, какие телевизоры поддерживают Apple AirPlay и как проверить, совместим ли ваш телевизор.

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Какие телевизоры поддерживают AirPlay

  • Телевизоры LG с AirPlay

В линейке телевизоров LG заметна поддержка AirPlay, начиная с бюджетных UHD-моделей и заканчивая премиальными OLED-сериями. Поддерживаемые модели включают:

  • LG OLED: 2018 года выпуска и более новые модели, такие как серии B8, C8, C4, G4 и E8.
  • LG NanoCell: 2019 года выпуска и новые модели, в частности серии SM99, SM95, SM90, SM86 и SM81.
  • LG UHD TV: 2018 года выпуска и новые модели, такие как UK62 и выше, а также серия UK7.
  • LG Super UHD: 2016 года выпуска и новые модели, в частности серии UH95, UH85, UH77 и UH76.

  • Телевизоры Samsung с AirPlay

Samsung предлагает различные модели телевизоров со встроенной поддержкой AirPlay, начиная с моделей, выпущенных в 2017 году. Поддерживаемые модели включают:

  • Samsung QLED 4K: 2018 года выпуска и новые модели, такие как серии Q6, Q7, Q8 и Q9.
  • Samsung QLED 8K: 2019 года выпуска и более новые модели, включая серию Q9.
  • Samsung UHD: 2018 года выпуска и более новые модели, включая серии 6, 7 и 8.
  • Samsung FHD/HD: 2018 года выпуска и более новые модели, включая 4 и 5 серии.
  • Samsung Serif: 2019 года выпуска и более новые модели.
  • Samsung The Frame: 2018 года выпуска и более новые модели, включая серию The Frame LS03B.
  • Телевизоры Sony с AirPlay

Sony также имеет ряд моделей, которые поддерживают AirPlay, начиная с 2018 года. Поддерживаемые модели включают:

  • Sony A: 2018 года выпуска и более новые модели, включая серии A9F, A9G, A9S и A95L.
  • Sony X: 2019 года выпуска и новые модели, в частности серии X85G, X95G и X80H.
  • Sony Z: 2018 года выпуска и новые модели, в частности серии Z9F, Z9G, Z8H и Z9J.

Как проверить, поддерживает ли ваш телевизор AirPlay

Если вы не уверены, поддерживает ли ваш телевизор AirPlay, выполните эти шаги, чтобы проверить:

1. С помощью пульта дистанционного управления

  • Нажмите кнопку Источник на пульте дистанционного управления.
  • Выберите Редактирование.
  • В горизонтальном меню проверьте, указан ли AirPlay в качестве одного из вариантов ввода.

2. Использование настроек телевизора

  • Перейдите в Настройки на телевизоре.
  • Найдите AirPlay среди доступных опций.

Если AirPlay есть в списке, ваш телевизор его поддерживает. Если нет, то нет.

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Хотя этот материал охватывает основные бренды, такие как LG, Samsung и Sony, многие другие бренды телевизоров также предлагают модели с поддержкой AirPlay.

Относительно брендов, не указанных здесь, вы можете проверить технические характеристики конкретной модели в Интернете или в руководстве пользователя, что прилагается к телевизору. Это гарантирует, что вы сможете наслаждаться бесперебойным соединением с устройствами Apple.

Автор: Михайло Года