Как проводить меньше времени в Instagram: эти советы помогут вам уменьшить зависимость от соцсети

Instagram отнимает у нас очень много времени. Иногда мы просто сидим и листаем ленту, а время проходит. В большинстве случаев в этом виновато очередное уведомление от приложения. К счастью их можно довольно легко настроить. Контролируя уведомления, которые вы получаете, вы можете сосредоточиться на тех, которые будут потенциально важными для вас и уменьшите отвлечение на Instagram.

Эффективная настройка уведомлений в Instagram требует всего несколько шагов. Техно 24 подготовило инструкцию, которая поможет вам сделать ваш опыт пользования приложением менее перегруженным.

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Отключение всех предложений Reels

Instagram Reels могут легко стать сильным отвлекающим фактором, особенно если вы позволите приложению присылать вам предложения Reels через уведомления. Отключение этих предложений уменьшит соблазн открывать приложение каждый раз, когда появляется что-то новое. Хотя вы все еще будете видеть Reels, когда активно просматриваете Instagram, этот метод поможет вам проводить в приложении меньше времени.

Как отключить предложения Reels:

Откройте Instagram и перейдите в Настройки .

. Выберите Уведомления > Прямые трансляции и Reels .

> . Отключите Reels, рекомендованные для вас и Недавно загруженные Reels, чтобы перестать получать уведомления о Reels.

Включение режима тишины

Режим тишины – это отличная функция для ограничения отвлечений в определенные часы. Когда он активирован, Instagram приостанавливает уведомления и вместо этого предоставляет вам итог взаимодействий в конце вашего определенного периода режима тишины.

Это хороший компромисс, если вы не хотите совсем выключать уведомления, но все же хотите сконцентрироваться на работе, или отдохнуть вечером.

Как включить режим тишины:

Перейдите в Настройки > Настройки > Уведомления > Режим тишины .

> . Установите часы, в течение которых вы хотите приостановить оповещения, например, с понедельника по пятницу с 6:00 до 18:00.

Во время режима тишины ни Instagram, ни другие приложения не будут отправлять вам никаких уведомлений, но вы получите итог взаимодействий после окончания сессии.

Ограничения уведомлений о сообщениях и комментариях

Спамные или нерелевантные комментарии и нежелательные запросы на сообщения могут засорять ваши уведомления. К счастью такие сообщения от приложения можно вообще отключить. Таким образом вы сможете получать сообщения от людей, на которых вы подписаны, что поможет сосредоточиться на важных взаимодействиях.

Как настроить уведомления о сообщениях и комментариях:

Перейдите в Настройки > Уведомления > Посты, истории и комментарии .

> > . Для Комментариев установите параметр От профилей, на которые я подписан , чтобы получать уведомления только от людей, которые вас интересуют.

установите параметр , чтобы получать уведомления только от людей, которые вас интересуют. Отключите Ежедневный дайджест комментариев и Комментарии к историям , чтобы уменьшить перегрузку уведомлениями.

и , чтобы уменьшить перегрузку уведомлениями. Для уведомлений о сообщениях перейдите к Уведомления и отключите Запросы на уведомления.

4. Отключение всех уведомлений, которые присылает Instagram

Instagram часто отправляет уведомления об обновлениях, тренды, рекламу и другую несущественную информацию. Если вы считаете эти уведомления ненужными, вы можете отключить их, чтобы уменьшить объем отвлекающей информации на вашем смартфоне.

Как отключить уведомления от Instagram:

Перейдите в Настройки > Уведомления > От Instagram .

> > . Отключите уведомления для категорий, таких как Объявления о продуктах, Реклама и Трендовые места. Вы можете оставить Запросы на поддержку, если это необходимо, особенно если вы управляете бизнес-аккаунтом.

Отключение предложений аккаунтов

Instagram регулярно отправляет предложения аккаунтов в качестве уведомления, но это в основном ненужная информация, которая отвлекает. Хотя предложения аккаунтов могут быть полезными в самом приложении, получение их в виде push-уведомлений преимущественно ненужное.

Как отключить предложения аккаунтов:

Перейдите в Настройки > Уведомления > Подписки и подписчики > Предложения аккаунтов .

> > > . Отключите уведомления для Предложения аккаунтов, чтобы перестать получать их через push-уведомления.

Отключение уведомлений на электронную почту

Instagram направляет различные уведомления на ваш почтовый ящик, включая напоминания об активности на вашем аккаунте, запросы на обратную связь и рекомендации по покупкам. Чтобы избежать ненужной горы электронных писем, которые будут засорять хранилище ящика, лучше выключить большинство из этих уведомлений.

Как отключить электронные уведомления:

Прокрутите вниз до Настройки > Уведомления > Электронные уведомления .

> > . Отключите все неважные электронные уведомления, оставив только Электронные письма поддержки, если вы управляете важной информацией аккаунта или запускаете рекламу.

А тем временем Instagram добавляет комментарии в самом неожиданном месте

Отключение всех уведомлений Instagram может быть де полезным делом, если вы хотите проводить в приложении меньше времени. Если вам все же нужны некоторые сообщения от программы – настройте отправку уведомления самостоятельно и оставьте только те, которые вам действительно нужны. Практически сразу вы заметите, как сократится время проведенное в приложении.