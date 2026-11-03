Chrome тайно съедает гигабайты памяти: 5 скрытых настроек, которые спасут ваш ПК

Как отключить фоновую активность браузера после его закрытия

Даже если на компьютере открыто всего несколько вкладок, браузер от Google способен потреблять неожиданно много ресурсов. По умолчанию система запускает ряд агрессивных фоновых функций, искусственный интеллект и предварительную загрузку страниц, которые незаметно забивают оперативную память, пишет 24 Канал.

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Обычное нажатие на крестик в правом верхнем углу окна не останавливает работу браузера полностью. Chrome сохраняет активные процессы в фоновом режиме, чтобы веб-приложения и расширения функционировали круглосуточно. Проверить это можно через Диспетчер задач Windows с помощью комбинации клавиш Ctrl + Shift + Esc, где закрытая программа продолжает потреблять много памяти.

Чтобы исправить это, перейдите в меню браузера (три точки справа), выберите "Настройки", откройте раздел "Система" на панели слева и отключите переключатель рядом с пунктом "Продолжать работу фоновых приложений, когда Google Chrome закрыт".

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Откажитесь от предварительной загрузки страниц

Chrome создает ощущение мгновенной скорости благодаря постоянному предсказанию действий пользователя. Когда курсор наводится на ссылку или пользователь вводит знакомый веб-адрес, браузер заранее загружает и отображает целевую страницу еще до фактического клика. Это экономит долю секунды, однако существенно нагружает оперативную память компьютера.

Чтобы отключить эту функцию, перейдите в настройках в раздел "Производительность" и прокрутите вниз до блока "Скорость". Там находится пункт "Предварительно загружать страницы". По умолчанию программа использует стандартный режим, но полное отключение этой опции значительно снизит ресурсоемкость браузера.

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Настройте режим экономии памяти на максимум

Инструмент экономии памяти освобождает ресурсы, приостанавливая работу неактивных вкладок. Найти его можно в том же разделе "Производительность". Убедитесь, что переключатель "Экономия памяти" включен, и выберите максимальный уровень, чтобы вкладки переходили в режим сна значительно быстрее.

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Если определенные рабочие сервисы должны оставаться активными постоянно, их можно добавить в список исключений выше. В верхней части вкладки "Производительность" найдите пункт "Никогда не деактивировать эти сайты" и укажите нужные адреса с помощью кнопки добавления.

Ограничьте фоновую синхронизацию веб-сайтов

Многие современные веб-приложения запрашивают разрешение на фоновый обмен данными, чтобы обновлять ленту, принимать сообщения и отправлять уведомления даже в неактивном состоянии. Это удобно для чатов, но создает ощутимый фоновый балласт.

Чтобы ограничить такую активность, откройте "Конфиденциальность и безопасность", перейдите в "Настройки сайтов", разверните "Дополнительные разрешения" и выберите "Фоновая синхронизация". В стандартных настройках выберите вариант, запрещающий закрытым ресурсам отправлять или получать данные. Сайты не перестанут работать – они просто будут загружать свежие данные только после того, как вы непосредственно откроете соответствующую вкладку.

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Отключите локальную обработку искусственного интеллекта

Google активно добавляет в браузер генеративные ИИ-инструменты для создания сводок материалов, группировки вкладок и выявления мошенничества. Чтобы выполнять запросы мгновенно, Chrome использует аппаратные ресурсы вашего компьютера, а не облачные серверы.

Если аппаратное обеспечение соответствует требованиям, программа может незаметно загрузить в фоновом режиме примерно 20 гигабайт данных ИИ-модели. Это создает серьезную нагрузку на накопитель и оперативную память. Чтобы отключить встроенные модели ИИ, откройте настройки, найдите пункт "Инновации на основе ИИ" на боковой панели и отключите локальный искусственный интеллект в пункте "ИИ на устройстве".

Отключение этих скрытых инструментов освобождает гигабайты оперативной памяти без какой-либо ощутимой потери удобства при повседневном серфинге в Интернете.