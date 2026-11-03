Chrome таємно з'їдає гігабайти пам'яті: 5 прихованих налаштувань, які врятують ваш ПК

Як припинити фонову активність браузера після закриття

Навіть коли на комп'ютері відкрито лише кілька вкладок, браузер від Google здатний споживати неочікувано багато ресурсів. За замовчуванням система запускає низку агресивних фонових функцій, штучний інтелект та попереднє завантаження сторінок, які непомітно забивають оперативну пам'ять, пише 24 Канал.

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Звичайне натискання на хрестик у верхньому правому куті вікна не зупиняє роботу браузера повністю. Chrome зберігає активні процеси у фоні, щоб вебдодатки та розширення функціонували цілодобово. Перевірити це можна через Диспетчер завдань Windows за допомогою комбінації клавіш Ctrl + Shift + Esc, де закрита програма продовжує споживати купу пам'яті.

Щоб це виправити, перейдіть у меню браузера (три крапки праворуч), виберіть "Налаштування", відкрийте розділ "Система" на панелі ліворуч і вимкніть перемикач біля пункту "Продовжувати роботу фонових додатків, коли Google Chrome закрито".

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Відмовтеся від попереднього завантаження сторінок

Chrome створює відчуття миттєвої швидкості завдяки постійному передбаченню дій користувача. Коли курсор наводиться на посилання або користувач вводить знайому вебадресу, інструмент наперед завантажує та візуалізує цільову сторінку ще до фактичного кліку. Це економить частку секунди, проте суттєво навантажує оперативну пам'ять комп'ютера.

Для вимкнення функції перейдіть у налаштуваннях до розділу "Ефективність" і прокрутіть униз до блоку "Швидкість". Там розташований пункт "Попередньо завантажувати сторінки". За замовчуванням програма використовує стандартний режим, але повне відключення цієї опції значно зменшить апетит браузера.

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Налаштуйте режим економії пам'яті на максимум

Інструмент економії пам'яті звільняє ресурси, заморожуючи неактивні вкладки. Знайти його можна у тому ж розділі "Ефективність". Переконайтеся, що перемикач "Заощадження пам'яті" активований, і виберіть максимальний рівень, щоб вкладки переходили в режим сну значно швидше.

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Якщо певні робочі сервіси мають залишатися активними постійно, їх можна додати до списку винятків вище. У верхній частині вкладки "Ефективність" знайдіть пункт "Ніколи не деактивувати ці сайти" та вкажіть потрібні адреси через кнопку додавання.

Обмежте фонову синхронізацію вебсайтів

Багато сучасних вебдодатків просять дозвіл на фоновий обмін даними, щоб оновлювати стрічку, приймати повідомлення та надсилати сповіщення навіть у неактивному стані. Це зручно для чатів, але створює відчутний фоновий баласт.

Щоб обмежити таку активність, відкрийте "Конфіденційність і безпека", перейдіть у "Налаштування сайтів", розгорніть "Додаткові дозволи" та оберіть "Фонова синхронізація". У стандартній поведінці вкажіть варіант, який забороняє закритим ресурсам надсилати чи отримувати дані. Сайти не перестануть працювати – вони просто завантажуватимуть свіжі дані лише після того, як ви безпосередньо відкриєте відповідну вкладку.

Вимкніть локальну обробку штучного інтелекту

Google активно додає до браузера генеративні ШІ-інструменти для створення підсумків матеріалів, групування вкладок і виявлення шахрайства. Щоб виконувати запити миттєво, Chrome використовує апаратні потужності вашого комп'ютера, а не хмарні сервери.

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Якщо апаратне забезпечення відповідає вимогам, програма може непомітно завантажити у фоні приблизно 20 гігабайтів даних ШІ-моделі. Це створює серйозний тягар для накопичувача та оперативної пам'яті. Щоб деактивувати вбудовані ШІ-моделі, відкрийте налаштування, знайдіть пункт "Інновації на основі ШІ" на бічній панелі та вимкніть локальний штучний інтелект у пункті "ШІ на пристрої".

Відключення цих прихованих інструментів повертає гігабайти оперативної пам'яті без будь-якої відчутної втрати зручності під час щоденного серфінгу в інтернеті.