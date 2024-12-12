В Windows появился аналог AirDrop – перекинуть файл с iPhone на ПК наконец-то стало удобно и быстро

Компания Microsoft объявила о новой функции, которая позволит пользователям iPhone передавать файлы непосредственно на компьютеры с Windows. Она предлагает функциональность, подобную AirDrop от Apple.

Новая функция позволяет быстро и беспрепятственно обмениваться файлами между iPhone и устройствами на базе Windows, упрощая передачу данных для пользователей обеих платформ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

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Новая функция будет работать в рамках обновленной программы Microsoft Phone Connect, которая позволяет смартфонам на базе Android и iOS подключаться к компьютерам на базе Windows через Wi-Fi и Bluetooth. Благодаря этому обновлению пользователи смогут передавать файлы непосредственно с iPhone на компьютер с Windows.

При выборе источника передачи файлов на компьютере с Windows пользователи увидят свой iPhone в списке доступных устройств. Аналогично, в приложении для iOS появится опция Windows Connect в виде расширения, что позволит обмениваться контентом непосредственно с других приложений на iPhone.



Теперь можно будет передать файл с iPhone на Windows без проблем / Фото Microsoft

Что нужно, чтобы все работало

Как отмечает Microsoft, доступ к новой функции пока ограничен участниками программы Windows Insider, которая позволяет пользователям тестировать бета-версии функций Windows до их официального выпуска.

Для использования новой системы передачи файлов пользователям нужен iPhone под управлением iOS 16 или более новой версии, а приложение Phone Connect должно быть обновлено до версии 1.24112.89.0 или более новой версии.

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Программу Windows Phone Connect, которая облегчает соединение между устройствами, можно бесплатно загрузить в Apple App Store. Впоследствии Microsoft планирует сделать эту функцию доступной для всех пользователей операционных систем Windows 10 и Windows 11.