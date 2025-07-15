Современные телевизоры, особенно смарт-модели, позволяют использовать их как второй монитор для компьютера или ноутбука. Это возможно благодаря наличию портов HDMI, беспроводных технологий, таких как Miracast или AirPlay, а также специальных приложений. 24 Канал рассказывает, как это сделать, учитывая различные способы подключения и особенности.

Смотрите также Как уберечь смартфон от перегрева летом: простые, но действенные советы

Проводное подключение через HDMI

Самый простой и надежный способ. Большинство современных телевизоров и компьютеров имеют порты HDMI. Вам понадобится соответствующий кабель.

Подключите один конец к компьютеру, а другой – к телевизору.

Затем на телевизоре выберите нужный вход (HDMI) через меню.

На компьютере (Windows) нажмите комбинацию клавиш Win+P и выберите режим "Расширить", чтобы использовать телевизор как дополнительный экран.

Для Mac откройте "Системные настройки" -> "Дисплеи" и настройте расширение экрана.

Беспроводное подключение (Windows)

Если ваш телевизор поддерживает Miracast, вы можете подключить его без кабелей.

На компьютере с Windows откройте настройки "Проектирование" (Win+K) и выберите свой телевизор из списка доступных устройств.

Это удобно для временного использования, хотя может быть задержка сигнала (латентность), что не всегда подходит для игр.

Беспроводное подключение (Mac)

Для пользователей Mac подключение возможно через AirPlay, если телевизор поддерживает эту технологию (например, некоторые модели Samsung или LG). В "Системных настройках" выберите "Дисплеи" и подключитесь к телевизору. Это позволяет использовать экран как отдельное рабочее пространство.

Использование приложений для подключения

Некоторые телевизоры, например Samsung, имеют функцию "Easy Connection to Screen" или "Samsung DeX" для беспроводного подключения. Также можно воспользоваться сторонними приложениями, например AirDroid Cast, для зеркального отображения экрана через веб-браузер на телевизоре.

Преимущества использования телевизора в качестве монитора

Такой подход имеет несколько плюсов, которые делают его привлекательным для широкой аудитории. Большой экран идеально подходит для многозадачности, презентаций или игр. Телевизоры часто дешевле мониторов аналогичного размера, поэтому это может быть неплохая экономия денег, особенно, если попасть на распродажу.

Кроме того, телевизор можно использовать как для работы, так и для развлечений – это универсальное решение, которое также имеет ряд дополнительных функций, такие как встроенные динамики, смарт-возможности и несколько входов для подключения.

Что учесть перед использованием

Не все телевизоры одинаково хорошо подходят для работы в качестве мониторов. Есть определенные ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание.

Плотность пикселей (PPI). Телевизоры обычно имеют более низкую плотность пикселей, чем мониторы, поэтому изображение может выглядеть менее четким, если сидеть близко. Для работы с текстом или графикой лучше выбирать модели с разрешением 2K или выше.

Телевизоры обычно имеют более низкую плотность пикселей, чем мониторы, поэтому изображение может выглядеть менее четким, если сидеть близко. Для работы с текстом или графикой лучше выбирать модели с разрешением 2K или выше. Задержка сигнала (input lag). Для игр или работы в реальном времени важно, чтобы телевизор имел низкую задержку. Включение режима "Игра" или "ПК" может помочь уменьшить этот показатель.

Для игр или работы в реальном времени важно, чтобы телевизор имел низкую задержку. Включение режима "Игра" или "ПК" может помочь уменьшить этот показатель. Расстояние просмотра. Телевизоры рассчитаны на просмотр с большего расстояния, поэтому сидеть слишком близко может вызвать усталость глаз из-за заметной пикселизации.

Телевизоры рассчитаны на просмотр с большего расстояния, поэтому сидеть слишком близко может вызвать усталость глаз из-за заметной пикселизации. Частота обновления. Для плавного изображения, особенно в играх, нужна частота хотя бы 60 Гц.

В целом телевизоры очень неплохо подходят для работы, как дополнительные мониторы для вывода как важной так и второстепенной информации. Модели с малой диагональю часто очень недорогие и существенно дешевле чем мониторы, поэтому поиск подходящей модели для работы или развлечений является отличной идеей.