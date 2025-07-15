Сучасні телевізори, особливо смарт-моделі, дозволяють використовувати їх як другий монітор для комп’ютера чи ноутбука. Це можливо завдяки наявності портів HDMI, бездротових технологій, таких як Miracast чи AirPlay, а також спеціальних додатків. 24 Канал розповідає, як це зробити, враховуючи різні способи підключення та особливості.

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Дротове підключення через HDMI

Найпростіший і найнадійніший спосіб. Більшість сучасних телевізорів і комп’ютерів мають порти HDMI. Вам знадобиться відповідний кабель.

Підключіть один кінець до комп’ютера, а інший – до телевізора.

Потім на телевізорі виберіть потрібний вхід (HDMI) через меню.

На комп’ютері (Windows) натисніть комбінацію клавіш Win+P і виберіть режим "Розширити", щоб використовувати телевізор як додатковий екран.

Для Mac відкрийте "Системні налаштування" -> "Дисплеї" і налаштуйте розширення екрану .

Бездротове підключення (Windows)

Якщо ваш телевізор підтримує Miracast, ви можете підключити його без кабелів.

На комп’ютері з Windows відкрийте налаштування "Проектування" (Win+K) і виберіть свій телевізор зі списку доступних пристроїв.

Це зручно для тимчасового використання, хоча може бути затримка сигналу (латентність), що не завжди підходить для ігор.

Бездротове підключення (Mac)

Для користувачів Mac підключення можливе через AirPlay, якщо телевізор підтримує цю технологію (наприклад, деякі моделі Samsung чи LG). У "Системних налаштуваннях" виберіть "Дисплеї" і підключіться до телевізора. Це дозволяє використовувати екран як окремий робочий простір.

Використання застосунків для підключення

Деякі телевізори, наприклад Samsung, мають функцію "Easy Connection to Screen" або "Samsung DeX" для бездротового підключення. Також можна скористатися сторонніми застосунками, як-от AirDroid Cast, для дзеркального відображення екрану через веб-браузер на телевізорі.

Переваги використання телевізора як монітора

Такий підхід має кілька плюсів, які роблять його привабливим для широкої аудиторії. Великий екран ідеально підходить для багатозадачності, презентацій чи ігор. Телевізори часто дешевші за монітори аналогічного розміру, тож це може бути непогана економія грошей, особливо, якщо потрапити на розпродаж.

Крім того, телевізор можна використовувати як для роботи, так і для розваг – це універсальне рішення, яке також має низку додаткових функцій, як от вбудовані динаміки, смарт-можливості та кілька входів для підключення.

Що врахувати перед використанням

Не всі телевізори однаково добре підходять для роботи як монітори. Є певні ключові аспекти, на які варто звернути увагу.

Щільність пікселів (PPI). Телевізори зазвичай мають нижчу щільність пікселів, ніж монітори, тому зображення може виглядати менш чітким, якщо сидіти близько. Для роботи з текстом чи графікою краще вибирати моделі з роздільною здатністю 2K або вище.

Телевізори зазвичай мають нижчу щільність пікселів, ніж монітори, тому зображення може виглядати менш чітким, якщо сидіти близько. Для роботи з текстом чи графікою краще вибирати моделі з роздільною здатністю 2K або вище. Затримка сигналу (input lag). Для ігор чи роботи в реальному часі важливо, щоб телевізор мав низьку затримку. Увімкнення режиму "Гра" чи "ПК" може допомогти зменшити цей показник.

Для ігор чи роботи в реальному часі важливо, щоб телевізор мав низьку затримку. Увімкнення режиму "Гра" чи "ПК" може допомогти зменшити цей показник. Відстань перегляду. Телевізори розраховані на перегляд із більшої відстані, тому сидіти занадто близько може викликати втому очей через помітну пікселізацію.

Телевізори розраховані на перегляд із більшої відстані, тому сидіти занадто близько може викликати втому очей через помітну пікселізацію. Частота оновлення. Для плавного зображення, особливо в іграх, потрібна частота хоча б 60 Гц.

Загалом телевізори дуже непогано підходять для роботи, як додаткові монітори для виведення як важливої так і другорядної інформації. Моделі з малою діагоналлю часто дуже недорогі і суттєво дешевші ніж монітори, тож пошук підходящої моделі для роботи чи розваг є чудовою ідеєю.