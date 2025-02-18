Как защититься при покупках в интернете: советы, которые помогут не попасться на крючок мошенников

Одним из распространенных видов мошенничества являются фейковые продавцы и магазины. Пользователи видят выгодное предложение, платят за "товар", и после этого продавец исчезает. Однако существуют "красные флажки", которые указывают на то, что продавец пытается обмануть вас.и о них нужно знать.

По последней статистике Rakuten Viber о мошенничестве в интернете, 62% украинцев сталкивались со злоумышленниками в 2024 году, сообщает 24 Канал. Чтобы шопинг в онлайне был безопасным, команда Viber напомнила об основных шагах, которые помогут вам обезопасить себя от продавцов-мошенников.

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На что надо обратить внимание в первую очередь

Прежде всего, следует обратить внимание на домен . Мошенники часто используют похожие, но неидентичные названия известных брендов, добавляя лишние буквы, цифры или меняя доменную зону (.com на .net и т.д.).

. Мошенники часто используют похожие, но неидентичные названия известных брендов, добавляя лишние буквы, цифры или меняя доменную зону (.com на .net и т.д.). Также следует присмотреться к дизайну и содержанию . Часто именно небрежный дизайн, некачественные фото товаров, или ошибки в текстах могут указывать на мошеннический сайт. Если фото товаров некачественные или отсутствуют и на вашу просьбу поделиться ими, продавец отказывает – это однозначно red flag.

. Часто именно небрежный дизайн, некачественные фото товаров, или ошибки в текстах могут указывать на мошеннический сайт. Если фото товаров некачественные или отсутствуют и на вашу просьбу поделиться ими, продавец отказывает – это однозначно red flag. Проверьте, или сайт защищен безопасным соединением . Онлайн-магазин должен использовать защищенный протокол HTTPS – это можно увидеть по наличию замочка или по клику в адресной строке браузера.

. Онлайн-магазин должен использовать защищенный протокол HTTPS – это можно увидеть по наличию замочка или по клику в адресной строке браузера. Проверьте наличие магазина в сети . Если это страница в соцсетях – есть ли у магазина сайт, или указаны контакты, или есть другие страницы? Для профилей в соцсетях также стоит пересмотреть дату создания (если недавно – это может быть тревожный знак).

. Если это страница в соцсетях – есть ли у магазина сайт, или указаны контакты, или есть другие страницы? Для профилей в соцсетях также стоит пересмотреть дату создания (если недавно – это может быть тревожный знак). Ознакомьтесь с отзывами. Их отсутствие – повод насторожиться. Обращайте внимание на содержание отзывов: если все комментарии одинаково положительные, используют идентичные фразы – это могут быть фейковые отзывы.

Вот что еще стоит проверить

, для офлайн-магазинов стоит проверять отзывы и на Google Maps.

Проверьте рейтинг (в случае маркетплейсов, где есть такая функция) – слишком низкий или отсутствует рейтинг является поводом задуматься.

Проверьте, или верифицирован ли профиль. Для профилей крупных бизнесов в социальных сетях существуют специальные отметки, которые указывают, что перед вами – проверенный магазин.

Например в мессенджере Viber у названия верифицированного профиля будет "голубая галочка".

Будьте осмотрительны относительно низких цен. Часто именно привлекательное ценовое предложение стимулирует к покупке. Если один и тот же товар везде стоит примерно одинаково, и только в одном магазине вполовину дешевле – есть риск столкнуться с подделками или мошенничеством.

Так же – с акциями: обращайте внимание и не доверяйте предложениям "Только сегодня на 80% дешевле!", "Вы наш тысячный покупатель и выиграли мультиварку", "Как Ecoflow, только вчетверо дешевле" и тому подобное.

Не оплачивайте покупку заранее на карту. Мошенники часто предлагают только один способ оплаты, например, перевод на банковскую карту. Настоящие магазины обычно предлагают различные варианты оплаты (привычные LiqPay, Apple Pay, Google Pay и т.д.), включая оплату при получении.

Никогда не передавайте свои личные данные. Кроме всех указанных признаков, важно помнить: настоящий магазин и любой другой бизнес никогда не попросит конфиденциальные данные, кодовые цифры или пароли для подтверждения заказа / создания профиля.

Дополнительные советы

Для того, чтобы ограничить обращения от неизвестных магазинов, в Viber можно включить "Запросы на сообщения" (Параметры → Конфиденциальность). Так, получая запрос от незнакомого контакта, пользователь может сразу удалить, заблокировать или пожаловаться на сообщение. Кроме того, сообщения от неизвестных контактов автоматически будут попадать в отдельную папку, которую можно очистить в один клик.

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