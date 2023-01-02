Как работает автоповорот экрана смартфона: все секреты полезной функции на Android

Автоматическое вращение экрана – очень полезная вещь в смартфоне. Вам не нужно делать дополнительные нажатия, просто активируете функцию и экран возвращается автоматически вместе со смартфоном. Это удобно и функция пользуется популярностью. Но у нее есть ряд своих недостатков и особенностей. Сегодня рассказываем все об автоповороте экрана.

О популярности функции свидетельствует, что она выведена в экран быстрых функций в шторке уведомлений. Кто держит ее постоянно активированной, кто включает только при необходимости, а кто вообще мог не знать, что раньше смартфоны не имели такой функции.

Не пропустите Почти 50 моделей смартфонов больше не смогут работать с WhatsApp

24 канал рассказывает, как устроена функция автоматического вращения экрана, как ее активировать, или выключить, и какие преимущества и недостатки она имеет.

Как работает автоповорот экрана

Функция автоповорота работает благодаря акселерометру – одному из основных датчиков смартфона, определяющему положение устройства в пространстве.

Большинство сценариев использования смартфона подразумевают вертикальное положение в руках пользователя. Однако есть ряд случаев, когда положить устройство горизонтально гораздо удобнее. Например, при просмотре видео, галереи или использовании некоторых приложений.

Для того чтобы экран смартфона перевернулся вам не нужно ничего делать, кроме как перевернуть смартфон. Акселерометр понимает, в каком положении находится устройство и автоматически подстраивает ориентацию.

Главная проблема и ее решение

Следует упомянуть о главном недостатке функции. К сожалению, датчик неидеален. Многие пользователи жалуются на то, что у них плохо работает автоповорот. Особенно если человек лежит на боку. Это заставляет разработчиков придумывать новые способы реализации функции.

Так, в Android 12 появился умный поворот экрана, использующий переднюю камеру для повышения точности. Ориентация изменяется только в том случае, если лицо человека и дисплей расположены перпендикулярно друг другу, что позволяет избежать ошибочных срабатываний.

Как активировать автоповорот экрана

Как уже отмечалось в начале материала, функция пользуется бешеной популярностью, поэтому ее легко можно найти в меню быстрых переключателей на панели уведомлений.

Напомним, что она открывается свайпом вниз от верхней грани. Скорее всего, она будет доступна в минимизированном меню переключателей, но может потребоваться расширить его, если вы не найдете нужной кнопки.

Может быть, и такое, что на панели быстрых переключателей ее не будет вообще, хотя такое бывает очень редко. В таком случае его можно добавить вручную. Для этого нужно нажать кнопку редактирования быстрых переключателей и найти среди доступных функций нужную.



Быстрый переключатель функции автоповорот экрана / Фото 24 канал

Еще один способ активировать поворот экрана – перейти к настройкам смартфона. Требуемый переключатель обычно располагается в разделе "Дисплей" или "Экран". При необходимости вы можете использовать поисковую строку, чтобы найти опцию.

Умный автоповорот экрана на Android

Как мы уже упоминали, из-за особенностей работы акселерометра в некоторых сценариях использование автоматического поворота экрана может срабатывать не так, как это нужно пользователи. В результате это приводит к раздражению. Следовательно, разработчики пытаются улучшить функцию, добавляя другие сенсоры для правильного определения положения устройства.

Так был создан разумный поворот экрана, но эта функция доступна только на смартфонах Google Pixel с Android 12 и более новыми версиями операционной системы. Необходимый для ее активации переключатель можно найти во вкладке "Автоповорот экрана" из раздела "Экран".

Что делать, если не работает автоповорот экрана

Мы рассмотрели самые популярные способы включения функции автоматического поворота экрана. Хотя они универсальны для большинства смартфонов, в зависимости от производителя они все же могут несколько отличаться, однако вы точно найдете эту функцию либо на панели переключателей, либо в разделе настроек "Экран".

Кроме того, что опция ведет себя не всегда адекватно, у кого-то совсем не работает автоповорот экрана. Главная причина возникновения проблемы – неисправность акселерометра. Однако, прежде чем нести телефон в сервисный центр, сначала убедитесь, что функция автоповорота экрана вообще включена.

На смартфонах Xiaomi, например, для корректной работы автоматического поворота экрана в шторке уведомлений должна быть отключена блокировка ориентации. Многие делают наоборот, думая, будто таким образом, они активируют автоповорот.

Не упустите Итоги года: главные гаджеты и технологии, которые запомнят мир в 2022 году

Еще один момент – особенности функции. На большинстве смартфонов она не работает на главном экране и во время звонков, а также не поддерживается некоторыми приложениями. Если вы уверены, что не работает автоповорот экрана во всех сценариях, а калибровка акселерометра не помогает, стоит действительно обратиться в сервисный центр.