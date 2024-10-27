Как перевести часы на зимнее время вручную

С приближением ежегодного перехода на зимнее время, запланированного на 27 октября, украинцы готовятся перевести стрелки часов на один час назад. Хотя обычно это происходит автоматически на наших устройствах, в некоторых случаях может потребоваться личное вмешательство. Вот как это сделать.

Если ваш смартфон не перешел самостоятельно на зимнее время, это очень легко исправить. 24 Канал собрал инструкции для Android и iOS, а также кнопочных телефонов. Мы также ранее писали о том, как сделать, чтобы устройства осуществляли переход автоматически.

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Что делать на Android

Перейдите в Настройки.

В поиске введите слово "Время" или "Дата" и из результатов выберите соответствующее меню.

Если у вас не установлен переключатель "Установить время автоматически", то ниже будет активное меню "Время" и меню "Дата".

Нажимайте на нужное меню, чтобы вручную установить правильные показатели.

Если переключатель "Установить время автоматически" активен, но время все равно неправильное, сначала снимите этот переключатель и далее настройте время по своему усмотрению.

Что делать на iPhone и iPad

Если на устройстве отображаются неправильные дата, время или часовой пояс, измените вручную каждый параметр отдельно.

Перейдите в Параметры – Общие – Дата и время.

Вероятно, у вас не выставлен переключатель "Задавать автоматически". Вы можете включить его, чтобы время не требовало вашего внимания, но если не желаете, то в том же меню найдите пункт даты и времени, а затем укажите правильные.

Вы также можете нажать "Часовой пояс", чтобы указать город с нужным часовым поясом.

Если переключатель "Задавать автоматически" активен, но время все равно неправильное, сначала снимите переключатель, а затем установите нужные показатели.

Что делать на кнопочном телефоне

Старые кнопочные телефоны часто не поддерживают автоматический перевод времени, поэтому в таких случаях его нужно менять самостоятельно. Для этого:

Зайдите в настройки телефона.

Откройте меню даты и времени.

Установите новое время и сохраните изменения.

В этом случае какой-то унификации нет, поскольку каждый производитель таких телефонов имеет для них собственную операционную систему. Но логика настроек у них примерно одинаковая, а нужные вам параметры не прячутся глубоко в меню.

Куда перевести часы

27 октября в 04:00 часы нужно перевести на 1 час назад. Таким образом четвертый час сменится на третий.

С этого момента Украина будет находиться в часовом поясе UTC+2.