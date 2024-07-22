Какая зарядка для смартфона поможет быстрее его зарядить

Производители смартфонов часто лишают владельцев новых устройств столь очевидно нужного аксессуара как зарядка. Сначала блоки питания покинули коробки флагманских моделей (привет Samsung и Apple), а теперь даже недорогие устройства остаются без зарядного. Остается покупать их отдельно, но какую же зарядку лучше выбрать для нового смартфона, чтобы зарядить его как можно быстрее?

Мы подготовили несколько важных советов, которые помогут разобраться пользователям, которые впервые столкнулись с такой особенностью, которая становится все популярнее. Пользуясь подсказками от Техно 24 вы без проблем сможете приобрести себе нужное зарядное, которое лучше всего подойдет вашему смартфону.

Читайте на сайте Как продлить жизнь вашего смартфона, когда нет света

Хотя современные смартфоны все чаще продаются без зарядного устройства в комплекте, все большее количество даже довольно бюджетных моделей поддерживают стандарты быстрой зарядки начиная от 15 Вт. Хотя до сих пор большинство недорогих смартфонов все же ограничиваются обычными 10 Вт-ми блоками.

Первый шаг: мощность зарядки

Как вы уже поняли, первой задачей будет разобраться, какую зарядку поддерживает ваш смартфон. Эту информацию можно узнать, как на сайте магазина в разделе характеристики, так и в инструкции пользователя, которая будет вместе со смартфоном. В одном из первых разделов будут указаны рекомендации по правильной зарядке гаджета, там же вы сможете узнать и о том, какая именно зарядка подойдет лучше всего.

Наиболее распространенные для недорогих моделей требования, это 10 Вт – 15 Вт. Более дорогие модели могут поддерживать и зарядные устройства на 25 Вт, 45 Вт и более.

Стоит отметить, что зарядное устройство на 10 Вт будет заряжать практически любой смартфон, но делать это он будет крайне медленно. Если же смартфон поддерживает современные скоростные технологии зарядки – можно рассчитывать на полное восстановление заряда батареи за каких-то 30 – 45 минут или меньше.

Нужна ли скоростная зарядка

Владельцы китайских смартфонов хорошо знакомы с понятием "скоростная зарядка". Xiaomi, например, активно использует технологию 120 Вт, а действительный рекорд – 240 Вт до сих пор закреплен за realme.

Зарядки же компании Samsung, к примеру, имеют более скромные характеристики. Самый распространенный блок питания Samsung EP-TA20 – это 15-ваттная зарядка, восстанавливающая аккумулятор емкостью 5000 мАч примерно за 2 часа. Однако цена такого аксессуара существенно меньше и поддерживает его любой смартфон компании.

Есть в арсенале Samsung и мощные агрегаты, как вот 25 Вт блок питания, который поддерживает подавляющее большинство смартфонов бренда. Он уже заряжает батарею на 5000 мАч за 80 минут. А самый мощный блок питания компании Samsung EP-TA845 поддерживает 45 Вт и за час заряжает аккумулятор на 5000 мАч. Однако цена его дороже и поддерживается такой блок только флагманами с приставками Plus и Ultra.



Важно проверить характеристики и требования производителя перед покупкой аксессуаров / Фото Unsplash

Что касается вопроса, нужна ли скоростная именно вам, то опять же следует обращаться к характеристикам конкретной модели смартфона. Если вам нужно будет заряжать смартфон быстрее, есть смысл приобрести мощную поддерживаемую зарядку для вашей модели.

Не забудьте о кабеле!

Таким аксессуаром, как кабель для зарядки многие пользователи привыкли пренебрегать. Обычно в магазине выбирают самый дешевый китайский провод, который в лучшем случае не сможет быстро зарядить смартфон, а в худшем может наделать беды.

Поэтому жалеть денег на кабель не стоит – лучше приобрести оригинальный аксессуар от производителя смартфона, или улучшенную версию от сторонних, но надежных брендов с поддержкой нескольких моделей.

Обычно такие кабели существенно дороже, однако они даже визуально отличаются от дешевых китайских проводов. Кроме того, они изготовлены из качественных материалов и прослужат вам дольше, чем и окупят себя. Нередко общая сумма потраченных денег на дешевые кабели может значительно переваливать за дорогой и надежный аксессуар, который до сих пор бы продолжал надежно служить.

Как выбрать кабель

Главное условие – поддержка силы тока 2A для 15-ваттного блока и 3A для более мощных адаптеров. Обязательно проверьте разъемы блока питания и смартфона, чтобы выбрать подходящий кабель. Лучше выбирать оригинальные аксессуары от производителя смартфона, который зачастую уже имеет что вам предложить.

Беспроводная зарядка

Здесь все довольно просто – покупаем беспроводную зарядку у производителя смартфона. Лучше сразу проверить наличие поддержки такой возможности зарядки в конкретной модели устройства, найти на сайте бренда или в онлайн-магазине устройство, которое поддерживает конкретно вашу модель и тогда никаких проблем с совместимостью не будет возникать.

Автомобильная зарядка

Здесь тоже не стоит экономить, лучше купите дороже, но надежное устройство. Многие производители смартфонов готовы предложить собственные решения, однако подходящий блочок можно купить практически в любом автомобильном магазине. Главное правило – проверить соответствие характеристик требованиям производителя.

Интересно Плохо ли держать ноутбук постоянно подключенным к электросети?

Итог и важный совет

Вы уже могли заметить, что экономия на аксессуарах для смартфона это не лучшая идея. Лучше потратить немного времени и денег, чтобы отыскать поддерживаемые аксессуары, которые обеспечат надежную и быструю зарядку смартфона.

Официальные производители предложат вам готовые решения, ведь мотив убрать зарядное устройство из коробки – это дополнительный заработок, а не забота об окружающей среде, как это любят рассказывать компании и бренды.

Однако попытка сэкономить на таких важных аксессуарах для смартфона может обернуться для вас только большими затратами на некачественные зарядки и кабели, которые в лучшем случае будут медленно заряжать устройство и часто ломаться.